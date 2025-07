El TSE afirma que las elecciones nacionales se llevarán a cabo el 17 de agosto

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El vocal electoral Gustavo Ávila. Foto: Red Uno

eju.tv

TSE rechaza amenazas ‘evistas’ y dice que el voto está garantizado. Tras declaraciones de Prado, candidatos coinciden que Andrónico y Evo ‘son lo mismo’. Montaño: Evo busca protagonismo, pero fue enterrado por el Chapare. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

TSE rechaza amenazas ‘evistas’ y dice que el voto está garantizado

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Tras las advertencias realizadas por las Federaciones del Trópico y afines a Evo Morales, sobre retomar movilizaciones en las calles por la candidatura del líder cocalero, impedir campañas en la región, entre otros, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronunciaron en rechazo a esas amenazas. “No ha terminado la lucha. La mayoría de los bolivianos y bolivianas nos vamos a hacer respetar en nuestro territorio… O respetan la democracia, estas autoridades, estos delincuentes vocales, que se encuentran en el Tribunal Supremo Electoral, respetan a las mayorías o nos están obligando a mantener la lucha en las calles», eran las declaraciones de Dieter Mendoza, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico. El vocal TSE, Gustavo Ávila, aseguró que la jornada electoral del 17 de agosto está plenamente garantizada y rechazó los anuncios en contra del derecho al voto de la población. Nosotros tenemos un plan logístico, estamos coordinando con todas las instituciones dijo.

https://eju.tv/2025/07/tse-rechaza-amenazas-evistas-y-dice-que-el-voto-esta-garantizado/

TSE advierte riesgo en la organización del voto en el exterior por falta de financiamiento

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) encendió una señal de alerta por falta de financiamiento para garantizar el voto en el exterior. El vocal Gustavo Ávila señaló que se analiza limitar el proceso electoral en algunos países con baja cantidad de votantes registrados; no obstante, remarcó que hasta el momento no se presentó dificultad en el tema de pagos, aunque esperan que se pueda aprobar el crédito de JICA en la Asamblea Legislativa. “No se ha dado esta semana (la aprobación del crédito), es un elemento que está ya prendiendo una alarma sobre el voto al exterior, hasta el momento no hemos tenido ninguna dificultad en el tema de pagos eso hay que aclararlo; sin embargo, a medida que avance el proceso electoral es una señal de alarma que tenemos, porque no se aprobó el crédito japonés que se había comprometido la Asamblea (Legislativa)”, manifestó Ávila. El vocal indicó que se tiene más de 300 mil electores habilitados en el exterior.

https://eju.tv/2025/07/tse-advierte-riesgo-en-la-organizacion-del-voto-en-el-exterior-por-falta-de-financiamiento/

Del Castillo critica la burocracia y propone eliminar cinco ministerios y 25 viceministerios

Durante su acto de proclamación como candidato presidencial del MAS-IPSP en la ciudad de Potosí, Eduardo del Castillo afirmó este sábado que “la burocracia nos está matando” y anunció que, de ser elegido presidente, reducirá de 17 a 12 el número de ministerios y de 56 a 31 los viceministerios del Órgano Ejecutivo. También adelantó que eliminará las unidades de transparencia y auditoría de los ministerios, transfiriéndolas a instancias externas. Ante una asistencia reducida en el coliseo cerrado potosino, Del Castillo presentó de forma general su propuesta de gobierno denominada Bolivia Primero, destacando que esta reestructuración institucional permitiría un ahorro anual de 210 millones de bolivianos. En cuatro años, dijo, el ahorro por la reducción de ministerios y viceministerios superaría los 800 millones de bolivianos, recursos que serían destinados al programa “Crédito Vida” para fomentar la producción de alimentos por parte de las familias bolivianas.

https://eju.tv/2025/07/del-castillo-critica-la-burocracia-y-propone-eliminar-cinco-ministerios-y-25-viceministerios/

Tras declaraciones de Prado, candidatos coinciden que Andrónico y Evo ‘son lo mismo’

Ante las declaraciones de Mariana Prado de aceptar la candidatura solo si no se actuaba contra Evo Morales, los candidatos a la Presidencia Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina coincidieron en que el expresidente y Andrónico Rodríguez “son lo mismo”, aunque tengan diferente cara. Prado, candidata a la Vicepresidencia por Alianza Popular, reveló el viernes que para aceptar su postulación condicionó al presidente de la Cámara de Senadores y candidato presidencial Andrónico Rodríguez de “no hacer nada contra” Evo Morales. “Cuando conversamos con Andrónico sobre este tema (la relación con Evo). Yo le dije: No vamos hacer nada contra Evo, no cuentes conmigo. Si es contra Evo no cuentes conmigo, puede ser a pesar de Evo, pero contra él no”, indicó al Streaming de Tele C, Decidamos Juntos. El candidato presidencial por Súmate APB Manfred Reyes Villa escribió que la candidata a la Vicepresidencia por Alianza Popular confirmó que Andrónico y Evo “son lo mismo”. A lo que señaló que se hará justicia y “Evo Morales enfrentará a la ley”.

https://eju.tv/2025/07/tras-declaraciones-de-prado-candidatos-coinciden-que-andronico-y-evo-son-lo-mismo/

Montaño: Evo busca protagonismo, pero fue enterrado por el Chapare

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, cuestionó duramente las recientes declaraciones del expresidente Evo Morales, asegurando que busca protagonismo político con discursos que, a su juicio, ya no representan al país. Afirmó que Morales está fuera de carrera y que incluso dentro de su propio entorno político fue desplazado. “Evo se ha soñado, él ya no es candidato y no debemos escuchar esas opiniones. Que nos dejen tranquilos los evistas, porque vamos a ir a votar el 17 de agosto”, manifestó Montaño ante medios de comunicación, subrayando que el proceso electoral en curso debe resolverse democráticamente. El ministro aseguró que el exmandatario continúa aferrado a una candidatura inexistente, ignorando que —según él— «cuatro millones de bolivianos ya no votarán por él». En esa línea, recalcó que Morales fue políticamente “enterrado” por el pueblo boliviano y por sus propios aliados, en referencia directa al precandidato Andrónico Rodríguez.

https://eju.tv/2025/07/montano-evo-busca-protagonismo-pero-fue-enterrado-por-el-chapare/

Cerca de 35.000 ciudadanos se rehabilitaron para votar, solo 1.700 en Santa Cruz

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila informó que cerca de 35.000 ciudadanos inhabilitados lograron rehabilitarse para participar en las elecciones del próximo 17 de agosto. De ese total, 1.700 corresponden al departamento de Santa Cruz, que concentra la mayor cantidad de personas inhabilitadas en todo el país. Antes del cierre del periodo de reclamos, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) reportó que 396.958 ciudadanos estaban inhabilitados y 12.673 figuraban como no habilitados por causales técnicas u otras disposiciones contempladas en la normativa vigente, sumando un total de 409.627 personas excluidas provisionalmente del padrón electoral. “Cerca de 35.000 se rehabilitaron a nivel nacional. La mayoría de los argumentos es que en ese proceso electoral se encontraban de viaje o no han podido votar porque tenían algún problema de salud” afirmó Ávila. El vocal también confirmó que, de los 125.814 ciudadanos inhabilitados para votar en Santa Cruz solo 1.700 presentaron su reclamó para sufragar.

Cae el precio del litio y advierten que no conviene firmar contratos

El analista y expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, advirtió que no es conveniente para el país firmar contratos sobre el litio en el actual contexto internacional, debido a la drástica caída del precio del carbonato de litio y las condiciones poco favorables que, según afirma, se contemplan en los acuerdos impulsados por el Gobierno. “Para nuestro país no es precisamente una situación conveniente porque el precio de carbonato de litio ha caído fuertemente en el mercado. En noviembre de 2022 llegaba a casi 90.000 dólares por tonelada y ahora estamos por debajo de los 8.000”, alertó Córdova, en referencia al panorama actual del mercado global. Según datos de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), el precio mínimo necesario para que un proyecto sea rentable es de aproximadamente $us 13.840 por tonelada. “No conviene meterse en un negocio donde el precio está por debajo de 8.000 dólares”, subrayó.

https://eju.tv/2025/07/cae-el-precio-del-litio-y-advierten-que-no-conviene-firmar-contratos/

Se reportan 86 casos confirmados de sarampión en todo el país

El Ministerio de Salud informó que hasta la fecha se han confirmado 86 casos de sarampión en el país, concentrándose la mayoría en el departamento de Santa Cruz, que registra 75 casos. Le siguen La Paz con 5 casos, Potosí con 3, Oruro con 1, Beni con 1, y un caso recientemente reportado en Chuquisaca. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede tener consecuencias graves, especialmente en niñas y niños que no han sido inmunizados. Ante esta situación, las autoridades sanitarias reiteran el llamado urgente a los padres de familia a cumplir con el esquema completo de vacunación con la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), la única medida efectiva y segura para prevenir complicaciones. Desde el Ministerio de Salud exhortaron a la prevención, ante todo. Las dosis de la vacuna SRP están disponibles de manera gratuita en todos los centros de salud del país para niñas y niños de 1 a 9 años de edad. Completar ambas dosis es fundamental para proteger a los menores y cortar la cadena de contagio.

https://eju.tv/2025/07/se-reportan-86-casos-confirmados-de-sarampion-en-todo-el-pais/