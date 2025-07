El TSE pide la investigación de las amenazas de Ruth Nina y ratifica que el proceso electoral no se detendrá

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales y Ruth Nina pasaron de acérrimos enemigos a aliados incondicionales. Foto:

eju.tv

‘Contar muertos, no votos’: TSE pide investigar amenazas de Nina y llama a defender el proceso electoral. Vocal Tahuichi: Cualquiera que quiera obstaculizar las elecciones que lo piense dos o tres veces. Fiscalía convoca al dirigente Capquique sobre audio atribuido a Morales en el que «instruye» a convulsionar el país. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– ‘Contar muertos, no votos’: TSE pide investigar amenazas de Nina y llama a defender el proceso electoral

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) repudió este lunes las declaraciones de la dirigente del extinto partido Pan-Bol, Ruth Nina, quien durante un encuentro político advirtió que el día de las elecciones generales del 17 de agosto “se contarán muertos, no votos”. Ante estas amenazas, el vocal Gustavo Ávila exhortó a las autoridades competentes a investigar el caso y aseguró que se trata de ataques no solo al Órgano Electoral, sino “a la democracia y a la población en su conjunto”. “Como TSE llamamos a las autoridades establecidas por norma para que puedan hacer el seguimiento de estas amenazas que no solo son contra las autoridades del TSE sino contra la democracia y la población en su conjunto y eso no se puede permitir ni tolerar”, enfatizó Ávila. El vocal electoral subrayó que el proceso democrático no se detendrá por amenazas, por lo que ratificó que las elecciones del 17 de agosto se desarrollarán como está previsto porque nadie puede estar por encima de la Constitución y que “somos 7.500.000 ciudadanos que vamos a ejercitar nuestro derecho a votar”.

– Vocal Tahuichi: Cualquiera que quiera obstaculizar las elecciones que lo piense dos o tres veces

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, advirtió que obstaculizar el proceso electoral es un delito sancionado con cárcel, tema al que hizo referencia tras las amenazas vertidas por Ruth Nina, exlíder del extinto partido Pan-Bol, quien en un acto político afirmó que, si Evo Morales no es candidato, “el TSE va a contar muertos en vez de votos” el próximo 17 de agosto. “Cualquier ciudadano o ciudadana que quiera obstaculizar, que lo piense dos, tres veces. Hay un grupo que está apelando a la mentira y a la calumnia. Los bolivianos y las bolivianas somos inteligentes”, expresó al defender la integridad del proceso democrático. Tahuichi reafirmó que el calendario electoral no se moverá y que el domingo 17 de agosto, sí o sí, habrá elecciones presidenciales, por lo que apeló a la vocación cívica y a la democracia por encima de cualquier intento de sabotaje. “El Órgano Electoral no tolera, no acepta ninguna presión política venga de donde venga.”, señaló Tahuichi. Subrayó que el Ministerio Público debe sentar un precedente.

– A 30 días de las elecciones: ¿Tuto y Samuel podrán sumar apoyo?

El analista político Carlos Saavedra advirtió que los candidatos Samuel Doria Medina de Alianza Unidad y Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre, se están disputando el mismo segmento de votantes, principalmente del electorado antimasista, pero que no logran conectar con las periferias y con el votante de centro que, será crucial en los últimos días de campaña. Ante la pregunta sobre si Samuel y Tuto podrán aumentar su apoyo electoral en los últimos 30 días, Saavedra señaló que ambos aspirantes a la presidencia están hablando al mismo electorado, lo que limita su capacidad de expansión. “La segunda opción del voto de Samuel es Tuto, y la segunda opción del voto de Tuto es Samuel. Se están peleando el mismo electorado. Yo creo que hay un temor de los partidos de oposición a hablarle a otro electorado que antes votaba por el MAS y no terminan de hablarle, no lo entienden”, explicó Saavedra en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv. El analista sugirió que las campañas de ambos políticos se han centrado en un perfil más elitista.

– Mas que voto útil, habrá un voto ganador entre Samuel y Tuto

El analista político Carlos Saavedra afirmó que las elecciones presidenciales de este año estarán marcadas por un cambio en el comportamiento del electorado, dejando de lado el tradicional «voto útil» para dar paso a un «voto ganador», centrado en las figuras de Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y Tuto Quiroga, de la alianza Libre, quienes lideran las encuestas con una diferencia mínima. “El voto útil ya no va a ser tan útil en esta elección. Va a haber voto ganador. Yo creo que por ahí va el cambio. Mucha gente va a estar cerrada entre los dos competidores, Samuel o Tuto, y el que saque un poco de ventaja va a tener una corriente de voto ganador, no voto útil”, declaró Saavedra en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv. Según el analista, esta tendencia responde a la percepción generalizada de que la izquierda no logrará consolidar una candidatura competitiva en esta contienda, lo que abre un espacio para la polarización entre los dos principales postulantes del espectro de centro y centroderecha.

– El TSE aprueba a Libre y el partido proclama “un nuevo ciclo en la política boliviana”

La agrupación Libertad y República (Libre), liderada por el candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga dio un paso clave para consolidarse como partido político tras recibir la notificación oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que aprueba su conformación legal. El jefe de campaña nacional, Luis Vázquez, confirmó este lunes por la tarde que fueron notificados con la resolución y que desde ahora Libre iniciará la recolección de más de 100 mil firmas necesarias para completar el registro de militantes, requisito indispensable para participar en los próximos comicios. “Debemos conseguir más de 100 mil firmas y a partir de ahora se consolida Libre como partido, con la posibilidad de participar en los diferentes procesos electorales”, señaló Vázquez. Además, afirmó que con esta iniciativa “se construye un nuevo ciclo de la política boliviana”, después de décadas de hegemonía de un solo partido. El jefe de campaña destacó que la constitución de Libre busca fortalecer la democracia y abrir la puerta para que surjan otras organizaciones políticas.

– Samuel cuestiona ausencia de candidatos en foro con médicos: “¿Van a seguir esquivando los problemas reales?”

El candidato a la presidencia por la alianza Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, criticó públicamente la ausencia de dos de sus contrincantes en el encuentro organizado por el Colegio Médico de La Paz. Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa no estuvieran presentes. “Dos de los candidatos que van por detrás nuestro no asistieron al encuentro con los médicos. ¿Van a seguir esquivando los problemas reales?”, cuestionó Doria Medina a través de sus redes sociales, subrayando que su participación demuestra compromiso con uno de los temas más urgentes del país. El empresario y político señaló que acudió a la reunión porque la salud “sí le importa” y aseguró que cuenta con un plan de soluciones concretas para el sistema sanitario de Bolivia. “Di la cara porque la salud sí me importa. Y porque tengo un plan de soluciones para Bolivia”, afirmó. En el foro solo estuvieron presentes Samuel Doria Medina de Unidad Nacional y Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano – PDC. Doria Medina tiene una propuesta específica para la salud denominada “Soluciones en salud”.

– Fiscalía convoca al dirigente Capquique sobre audio atribuido a Morales en el que «instruye» a convulsionar el país

El fiscal de materia de la Fiscalía Departamental de La Paz ha convocado al dirigente Ruddy Capquique a prestar su declaración sobre el audio atribuido al expresidente Evo Morales en el que presuntamente instruye convulsionar el país. “Esta semana que viene está programado por parte de la fiscalía”, informó el fiscal Luis Carlos Torrez a radio Fides La Paz. “Se está coordinando la declaración de Capquique, a efectos de que pueda hacer su declaración en relaciona ese hecho”, añadió. El dirigente que era de la línea evista reveló un audio atribuido al exmandatario en el que advirtió que se trata de la “batalla final, nos ganan o perdemos”, dijo sobre una supuesta intención de convulsionar el país a través de movilizaciones. “Es con todo, hermanos, o ganamos o perdemos”. Asimismo, dice que la situación se va a agravar porque “a Lucho ya nadie le cree”. En la grabación, se pide cerrar la vía que conecta a La Paz con los Yungas y la carretera hacia Desaguadero. El fiscal dijo que “debemos tomar la veracidad sobre la grabación que puso en las redes sociales”.

– Justicia levanta la reserva del caso consorcio y emite orden de aprehensión contra de La Fuente

El Ministerio Público de La Paz confirmó este lunes el levantamiento de la reserva en el caso consorcio, una investigación que involucra a altas autoridades del Órgano Judicial y del Gobierno, incluido el exministro de Justicia, César Siles. La Fiscalía también informó que se emitió una orden de aprehensión contra Oscar de la Fuente Amelunge, el ciudadano que denunció inicialmente a la magistrada Fanny Coaquira. “Efectivamente, el proceso se mantiene con ocho sindicados, ya tienen aplicación de medidas cautelares, imputación formal y uno que está para la ejecución de mandamiento de aprehensión, el cual sería el ciudadano de la Fuente”, indicó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, al confirmar el fin de la reserva judicial. El caso estalló el pasado 11 de junio e involucró a varias figuras relevantes del sistema judicial, incluyendo al exministro Siles y al magistrado suplente Marcelo Lea Plaza, cuya audiencia de acción de cumplimiento en Coroico dio origen a la investigación. Siete de los ocho implicados ya fueron cautelados.

– Justicia ordena devolver Bs 70.000 de fianza a exministra Eidy Roca para cubrir gastos médicos

Dentro del proceso penal por el caso de los 320 respiradores chinos, que data del 2021, el juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia de La Paz, Miguel Ángel Flores, ordenó este lunes por la tarde la devolución de los Bs 70.000 de fianza que la exministra de Salud, María Eidy Roca, depositó como medida cautelar, según informó Gigavisión. La decisión, calificada como “humana” por su abogado Ricardo Rodríguez, se sustenta en el delicado estado de salud de Roca, quien atraviesa la fase terminal de una enfermedad degenerativa, que la dejó prácticamente paralizada. “La devolución del dinero debe ser inmediata, y en lugar de la fianza se presentarán dos garantes”, explicó Rodríguez, a tiempo de agradecer la decisión humana del juez Miguel Flores. Según el reporte, la devolución se la debe hacer máximo en 72 horas, tres días. La decisión judicial fue observada por el Ministerio de Salud, el Viceministerio de Transparencia, la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado, instancias que anunciaron que apelarán el fallo.

– Bolivia requiere producir 80 mil barriles diarios de líquidos para normalizar provisión de carburantes y perforar 15 pozos por año

Para normalizar la escasez de gasolina y diésel, Bolivia necesita producir al menos 80 mil barriles de condensado y petróleo (líquidos) al día, para abastecer el mercado durante los próximos 10 años, de 2025 a 2035, de lo contrario deberá seguir importando con una sangría anual de seis mil millones de dólares en divisas. Esto significa descubrir nuevos yacimientos de gas, advierten expertos. Bolivia, desde el año pasado, enfrenta una escasez de carburantes y enormes filas en estaciones de servicio de conductores de movilidades del sector público y privado, y una demanda creciente de parte del sector productivo para garantizar el transporte para la siembra y cosecha de alimentos. El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, indicó que actualmente Bolivia importa el 90% del diésel que se necesita para atender el mercado interno y casi el 50% de la gasolina y al ritmo que se va en los próximos dos años, no habrá producción interna de líquidos. Datos oficiales revelan que en 2024 se finalizó la gestión con una producción de 24.980 barriles día.