El TSE ratifica que Jaime Dunn y Evo Morales no serán candidatos en las elecciones presidenciales

COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

eju.tv

TSE ratifica inhabilitación de Jaime Dunn para las elecciones presidenciales. Presidente del TSE envía carta a Evo en la que confirma que no será candidato en estas elecciones. ‘Se acabó la fiesta’: Doria Medina presenta su primer decreto para recortar el gasto público en más de Bs 2.480 millones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

TSE ratifica inhabilitación de Jaime Dunn para las elecciones presidenciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Sala Plena, decidió ratificar la inhabilitación de Jaime Dunn, quien buscaba ser habilitado como candidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica (NGP). Dunn había presentado un recurso de apelación ante el TSE y buscaba subsanar las observaciones al requisito de solvencia fiscal que debía cumplir, para así ser habilitado como candidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica (NGP). Este pasado lunes, llegó hasta el TSE con toda su documentación, acompañó el trámite con un nuevo certificado emitido por la Contraloría, con lo que pretendía demostrar que no tiene deudas con el Estado. “Hemos hecho la entrega, hemos tenido que hacer todo lo necesario, por supuesto satisfacer las necesidades de mayor información que el Tribunal Electoral ha solicitado. Hemos hecho cada uno de los pasos necesarios. Hemos conseguido esa información y ha sido entregada en tiempo y forma”, dijo Dunn entonces. Desde media mañana de este martes, el tema era evaluado por Sala Plena del TSE.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

https://eju.tv/2025/07/tse-ratifica-inhabilitacion-de-jaime-dunn-para-las-elecciones-presidenciales/

“Dunn tuvo 20 años para regularizar su situación, solo él es responsable”, afirma el rector de la UAGRM

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, aseguró hoy sobre una probable inhabilitación del candidato presidencial, Jaime Dunn, que la responsabilidad recae únicamente en él. “Jaime Dunn ha tenido como 20 años para regularizar su situación, solamente él es responsable”, manifestó Cuéllar, horas antes de conocerse la segunda decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra el postulante de Nueva Generación Patriótica (NGP). En conferencia de prensa, Cuéllar enfatizó que el TSE debe tomar decisiones sobre bases documentadas y si bien ningún ciudadano debe ser coartado en su derecho político, también es deber de todos cumplir con los descargos legales en los plazos establecidos. “No se puede coartar a nadie el ejercicio de su derecho político, pero también todos tenemos la obligación de hacer los descargos correspondientes en el tiempo que corresponde”, aclaró el rector. Este martes por la tarde, el TSE resolvió inhabilitar por segunda vez a Dunn como candidato presidencial.

https://eju.tv/2025/07/dunn-tuvo-20-anos-para-regularizar-su-situacion-solo-el-es-responsable-afirma-el-rector-de-la-uagrm/

Presidente del TSE envía carta a Evo en la que confirma que no será candidato en estas elecciones

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, formalizó este martes la inhabilitación de Evo Morales como candidato a la Presidencia del Estado, a través de una carta y dirigida expresamente al exmandatario. La carta también ratifica que el partido Pan-Bol, que lidera Ruth Nina, no tiene personería jurídica y que Morales no puede recuperar el control de la sigla del MAS. El 1 de julio pasado, Morales envió una nota al presidente del TSE en el que le demanda básicamente tres asuntos: 1), que se le dé la tutela sobre la sigla del MAS; 2) que se acepte la personería jurídica del partido Pan-Bol, que lidera Ruth Nina; y 3) que se acepte su candidatura a la presidencia. La carta de respuesta de Hassenteufel señala que “con relación a la ‘decisión soberana de nuestras bases que definieron democráticamente una candidatura presidencial representada por Evo Morales Ayma’, corresponde hacerle conocer que en el Tribunal Supremo Electoral no existe registro de una organización denominada Instrumento Político Evo Pueblo”.

https://eju.tv/2025/07/presidente-del-tse-envia-carta-a-evo-en-la-que-confirma-que-no-sera-candidato-en-estas-elecciones/

‘Se acabó la fiesta’: Doria Medina presenta su primer decreto para recortar el gasto público en más de Bs 2.480 millones

El candidato presidencial de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, lanzó una propuesta de austeridad fiscal al presentar el que sería —de llegar a la presidencia— su primer decreto supremo, denominado ‘Se acabó la fiesta’. La norma que entraría en vigencia en las primeras horas de su gobierno proyecta un recorte de 2.483 millones de bolivianos anuales mediante la eliminación o reducción drástica de una larga lista de gastos estatales que, según el empresario y político, representan ‘privilegios de una élite burocrática’ y una amenaza directa a la estabilidad económica del país. Doria Medina afirmó que un equipo trabajó varios días para analizar el presupuesto público, en consecuencia, se identificaron los ítems en los que existe un excesivo gasto después de hacer el análisis minucioso para ver cuánto y dónde se debe reducir la asignación correspondiente; es más, se estableció que con el ahorro se puede solventar los bonos sociales sin recurrir al déficit fiscal.

https://eju.tv/2025/07/se-acabo-la-fiesta-doria-medina-presenta-su-primer-decreto-para-recortar-el-gasto-publico-en-mas-de-bs-2-480-millones/

Andrónico presenta sus «10 compromisos» con la eliminación gradual de la subvención en agenda

El candidato presidencial Andrónico Rodríguez presentó este martes sus «10 compromisos para Bolivia», el plan de gobierno con el que busca ser electo mandatario y que incluye la eliminación gradual de la subvención a los hidrocarburos. «Necesitamos de manera inmediata eliminar la subvención a sectores que ya no se necesitan seguir pagando, cambiar el enfoque, mejorar la focalización al sector transporte público provincial, urbano e interdepartamental, se va a necesitar un gran acuerdo para la liberación (del precio del combustible) de manera gradual», señaló Rodríguez en su presentación. El también titular del Senado expuso los 10 «compromisos» que asumirá con el país si llega a la Presidencia, en los que menciona una decena de «derechos» que van desde la estabilidad, el trabajo, incluye la educación y el «derecho al desarrollo sostenible». Sobre la fuente de financiamiento de su campaña electoral, que ese es un tema que ve el «área de finanzas» de su organización, aunque negó que disponga de un avión privado.

https://eju.tv/2025/07/andronico-presenta-sus-10-compromisos-con-la-eliminacion-gradual-de-la-subvencion-en-agenda/

El estratega español Antoni Gutiérrez-Rubí trabaja en la campaña de Andrónico, asesoró a Sheinbaum, Petro y a Cristina

La candidata a senadora por la Alianza Popular, Susana Bejarano, dijo que el estratega de campaña de Andrónico Rodríguez es el español Antoni Gutiérrez-Rubí, quien asesoró también a Claudia Sheinbaum en México y a Gustavo Petro en Colombia. “Así es, es uno de los que está en el podio”, dijo la candidata luego de recomendar que el candidato a la presidencia asista a los debates presidenciales. “Como una mujer que viene de los medios, le recomiendo que vaya a todos los foros, debates y lugares donde pueda ser visto”, expresó Bejarano al programa No Mentirás. Consultada sobre si el estratega político “es caro”, la candidata respondió: “No lo sé, no es estoy involucrada en los temas económicos de la campaña, mi designación como candidata a senadora salió hace poco y ha tenido todo un revuelo. Desconozco absolutamente los temas financieros de la campaña”. El español Antoni Gutiérrez-Rubí, nacido en Barcelona en 1962, es uno de los estrategas políticos más reconocidos, famoso por asesorar a varias figuras de la izquierda en Latinoamérica.

https://eju.tv/2025/07/el-estratega-espanol-antoni-gutierrez-rubi-trabaja-en-la-campana-de-andronico-asesoro-a-sheinbaum-petro-y-a-cristina/

«No hay peor campaña que la que no tiene estratega», dice Bejarano sobre español Gutiérrez-Rubí

La candidata a senadora por Alianza Popular Susana Bejarano afirmó este martes que «no hay peor campaña que la que no tiene un estratega», razón por la que contrataron al español Antoni Gutiérrez-Rubí. «Él es un estratega reconocido, es alguien que está haciendo la estrategia política de nuestra campaña que, como toda campaña moderna, tiene estrategas que van a guiar; no hay peor campaña que la que no tiene un estratega, la nuestra la tiene», aseguró a los medios. Gutiérrez-Rubí asesoró con anterioridad a la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a Gustavo Petro, en Colombia. «Sí, estuvo con Sheinbaum, con Petro», señaló la aspirante a senadora por La Paz, quien agregó que «no es un secreto» lo que Andrónico Rodríguez le ofrece al país con su plan de gobierno. «No estamos guardándonos en un cofre nada, lo que yo sé es lo que han escuchado, lo que le vamos a ofrecer al país, la estrategia pasa por darnos a conocer», manifestó Bejarano.

https://eju.tv/2025/07/no-hay-peor-campana-que-la-que-no-tiene-estratega-dice-bejarano-sobre-espanol-gutierrez-rubi/

Elecciones 2025: Arias sugiere adelantar el cambio de mandato presidencial

El alcalde Iván Arias sugirió acortar el mandato del presidente Luis Arce para afrontar la creciente crisis económica por la que atraviesa el país. El próximo 17 de agosto están previstas las elecciones generales, mientras que el cambio de mandato, recién para el 8 de noviembre. “Las perspectivas no son buenas, por eso es urgente que haya elecciones y cambiar de Gobierno”, dijo Arias en su programa de podcast ‘Con el Negro’. En ese marco, sugirió pedir al Tribunal Supremo Electoral y “al presidente (Luis Arce) que acorte su mandato para que la transición no sea en noviembre, sino en septiembre, en caso de que haya un claro ganador en las elecciones”. Resaltó que una fecha para la nueva posición sería un mes después de las elecciones; es decir, el 17 de septiembre, de lo contrario “la inflación y todo esto va a seguir subiendo”. El costo de la carne de pollo, res, aceite, arroz, leche y verduras aumentó al igual que el dólar y otros servicios por la crisis económica.

https://eju.tv/2025/07/elecciones-2025-arias-sugiere-adelantar-el-cambio-de-mandato-presidencial/

YPFB: en el primer semestre del año se registró déficit de $us 300 millones para la compra de combustible

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, informó que hasta el primer semestre del año el déficit acumulado para la compra de combustibles asciende a aproximadamente 300 millones de dólares. “En general vamos a decir, en un global, que nos han dado respecto a lo que nos deberían dar, estamos hablando de un déficit de unos 300 millones en el primer semestre, de lo que deberíamos haber pagado contra lo que lo que hemos pagado efectivamente”, informó en entrevista con El Deber Radio. Reconoció que durante varias semanas no se logró abastecer al 100% de la demanda, lo que provocó largas filas en las estaciones de servicio. “No hemos podido llegar al 100% durante varias semanas, hay varias semanas que estuvimos al 70%, y es bueno mencionar el número, porque a veces la gente cree que no se importa el combustible, el combustible se importa, sólo que hay semanas que digamos, en vez de recibir los 56, 60 millones que necesito”, afirmó.

https://eju.tv/2025/07/ypfb-en-el-primer-semestre-del-ano-se-registro-deficit-de-us-300-millones-para-la-compra-de-combustible/

YPFB realiza el montaje de equipo para iniciar la perforación del Pozo Tomachi-X1 I.E. en Pando

Personal operativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realiza el montaje del equipo, para iniciar la perforación del pozo Tomachi-X1 de investigación estratigráfica (TMC-X1 I.E.) en este mes en el departamento de Pando. “El montaje del equipo de perforación tiene un avance del 52%. Culminada esta tarea, se iniciará la perforación del pozo exploratorio, pues contamos con el material tubular. La inversión asociada al proyecto exploratorio supera los Bs 271,7 millones”, indicó el gerente nacional de Exploración y Explotación de YPFB, Fernando Arteaga Pinto. El equipo de perforación BLD-7 Rig, cuya potencia es de 2000 HP (caballos de fuerza), partió de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el pasado 10 de abril. La movilización de cargas recorrió localidades como Montero, Trinidad, Guayaramerín, Riberalta, Porvenir y su destino final fue la locación del pozo TMC-X1 I.E., tramo en el que se recorrió 1.734 kilómetros de distancia.

https://eju.tv/2025/07/ypfb-realiza-el-montaje-de-equipo-para-iniciar-la-perforacion-del-pozo-tomachi-x1-i-e-en-pando/