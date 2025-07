Evismo tilda de “derechoso” a Andrónico por querer “apresar a Morales” y liberar a Camacho

Asimismo, Loza criticó la elección de la candidata a la vicepresidencia de Alianza Popular, Mariana Prado porque habría sido impuesta por el exvicepresidente, Álvaro García Linera.

El senador evista, Leonardo Loza, acusó hoy (30) al candidato presidencial de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, de traicionar al movimiento indígena y asumir un discurso “de derecha”, al proponer la detención de Evo Morales y la liberación del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

“El pueblo ha decidido votar en nulo, no lo va a votar por ningún derechoso. Cómo podemos votar por un Andrónico Rodríguez que en su discurso no tiene idea de país, no tiene un formato de país y me está diciendo ‘voy a meter preso a Evo Morales, lo voy a liberar a Camacho de la cárcel’”, enfatizó Loza.

Además, Loza lo acusó de representar intereses de la derecha por sus propuestas y alianzas, y reiteró que “el pueblo ha decidido votar en nulo” ante una supuesta imposición de candidaturas.

“¿Cómo puede el movimiento indígena, que derramó sangre, que perdió vidas en el golpe de Estado, votar por un supuesto de izquierda cuando me está diciendo voy a liberar a Camacho?”, cuestionó el líder cocalero.

Para el dirigente, Rodríguez ha perdido legitimidad al rodearse de actores políticos que “no representan genuinamente al pueblo”, sino “intereses económicos foráneos fuera del bloque popular o de la izquierda de nuestro país”.

Asimismo, Loza criticó la elección de la candidata a la vicepresidencia de Alianza Popular, Mariana Prado porque habría sido impuesta por el exvicepresidente, Álvaro García Linera.

“Lo han impuesto. En La Paz nadie está de acuerdo con ella, por lo menos en los sectores sociales, en muchos otros departamentos tampoco. ¿Qué confianza, qué certeza, qué credibilidad puede haber en esa candidatura?”, manifestó Loza.