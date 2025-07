Felix Patzi desahucia convocatoria de Arce y sugiere al MAS bajar su candidatura

El jefe de Alianza Popular afirma que la reunión es una medida desesperada del oficialismo para poder revertir la difícil situación electoral que atraviesa, incluso con el riesgo de perder la personalidad jurídica.

El jefe nacional de alianza Popular, Félix Patzi, desahució la reunión que convocó el Movimiento al Socialismo (MAS) a los partidos del bloque progresista, porque a estas alturas del proceso electoral ya no existe la posibilidad legal de generar una candidatura única, debido a que el tiempo para poder efectivizar una alianza reconocida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya pasó y el país se encuentra en la etapa final del calendario que culminará el 17 de agosto cuando los bolivianos acudan a las urnas.

En consecuencia, Patzi ratificó que el mejor escenario para el bloque popular es la concentración del voto en torno al candidato mejor posicionado en este momento, Andrónico Rodríguez, quien es el único de los aspirantes presidenciales de esa corriente ideológica que tiene una intención de voto expectable y con posibilidades de llegar a una segunda vuelta, dada la fragmentación que se presenta en la actualidad, que hace improbable que alguno de los aspirantes presidenciales venza en la primera ronda de votación.

“En base a qué podría consolidarse una unidad si los partidos ya están inscritos, ya está la impresión de las nueve siglas que van a participar, cuál sería la base legal para la unidad, tendría que ser un encuentro para intercambiar ideas, o arrepentimiento; no va a tener ninguna efectividad esa reunión, o tal vez digan podemos bajarnos y pagar la multa de la impresión, en ese contexto, no sé si hay necesidad de juntarse para eso, no va a tener ningún resultado esa reunión”, señaló.

En consecuencia, el exministro de Evo Morales estimó que la única posibilidad que queda para ese sector político es convocar a la población que vote conscientemente por la única opción posible, encarnada por el presidente del Senado, con el objetivo de no dispersar el voto y así garantizar que esa corriente ideológica tenga una participación sólida en los comicios de agosto, que permitan avizorar la presencia de uno de los candidatos que se desprenden del MAS en una eventual segunda vuelta.

“Hay un 35 por ciento de gente indecisa y la mayoría está en el departamento de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, región en la que el Movimiento al Socialismo en el pasado, cuando estaba Evo Morales, concentraba la mayor cantidad de votos; ahora, precisamente es un bolsón, en el momento que ya no hay Evo Morales en la papeleta, se tiene nomás que concentrar todo ese voto para Andrónico Rodríguez, por eso hay una actividad intensa para reunirse con dirigentes de esas regiones”, apuntó.

En ese marco, Patzi recomendó al MAS declinar su participación en las justas presidenciales para no arriesgarse a perder su sigla, porque, aunque las encuestas sean ‘amañadas’ como denuncian algunos candidatos, reflejan la tendencia del voto y la perspectiva es que el partido oficialista ‘no logra superar ni el dos por ciento’, hecho que debe preocupar a la dirigencia, por ello, la convocatoria a la unidad.

La pasada semana, el presidente Luis Arce convocó a todos los sectores de izquierda a conformar un bloque único que impida el retorno de los partidos tradicionales al poder después de 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), sobre todo por la pobre intención de voto que muestran los diferentes frentes progresistas, incluido Andrónico Rodríguez, quien se perfilaba como uno de los principales contendores en los comicios y tuvo una caída en la preferencia electoral.

Empero, la invitación fue desestimada por los contendientes, porque estiman que es una medida desesperada del MAS para evitar su desaparición. Asimismo, el evismo, además de desahuciar dicha convocatoria, ratificó que solamente con el reconocimiento de Evo Morales como candidato se podrá hablar de una reunificación de la izquierda. El panorama es nada prometedor para el MAS y las todas las corrientes que se escinden del partido que tuvo la supremacía política durante casi dos décadas.