Horóscopo del 16 de julio: Predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR – 19 ABR.: Pasarás momentos maravillosos junto al ser amado, se expresarán todo el amor que sienten el uno por el otro. No pongas en duda tu intuición, podría ayudarte alcanzar el éxito profesional. Número de suerte, 4.

TAURO: 20 ABR – 20 MAY.: Un sentimiento de insatisfacción te hará reflexionar sobre tu vida afectiva, deseas más libertad, no temas plantearlo, te comprenderá. Habla con tus superiores por cosas que te incomodan, conversa. Número de suerte, 7.

GÉMINIS: 21 MAY – 21 JUN.: Se producirán malos entendidos en tu vida afectiva, espera un mejor momento para pedir explicaciones. Trata de limar asperezas con un compañero de trabajo, su apoyo será importante para tu labor. Número de suerte 1.

CÁNCER: 22 JUN – 21 JUL.: Conocerás a una persona especial que te cautivara, no tendrás tiempo de pensar en tus acciones, ve con calma. No proyectes cambios en lo laboral si aún no tienes todo en orden, fíjate en detalles. Número de suerte 20.

LEO: 22 JUL – 22 AGO.: Irradiarás un atractivo especial y tendrás éxito con el sexo opuesto, la idea de enamorar sin comprometerte te fascinará. Un proyecto creativo, en el que podrías ganar dinero, hoy llamará tu atención. Número de suerte, 14.

VIRGO: 23 AGO – 22 SET.: Sientes que ya no puedes ocultar tus sentimientos por esa persona que te gusta, dile lo que sientes. Conocerás a gente interesante, hablarán de trabajar proyectos en sociedad, les irá muy bien. Número de suerte, 15.

LIBRA: 23 SET. – 22 OCT.: Hoy sentirás que todo te sale bien, si quieres hablar de tus sentimientos a alguna persona en especial, es el momento preciso. Tu trabajo dedicado te dará satisfacciones en lo profesional. Número de suerte, 17.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Sé constante en tus deseos de enamorar a esa persona que te gusta, la persistencia te ayudará. Hoy verás que esa gestión que te parece imposible de lograr se concreta con éxito. Número de suerte, 9.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu vida amorosa se ha convertido en motivo de alegrías, hoy el ser amado te hablará de un compromiso más serio. Ten cuidado en tu labor, tus ideas son buenas, pero mejora tu presentación. Número de suerte, 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC – 21 ENE.: Ahora que sientes que lo estás perdiendo, comienzas a valorar el amor, reacciona, aún estás a tiempo. Encontrarás apoyo inesperado para esa inversión pendiente, todo te irá bien. Número de suerte, 12.

ACUARIO: 22 ENE – 17 FEB.: Sientes mucho la ausencia de una persona que te engría, el recomenzar tu vida sentimental te ayudara. Contarás con un dinero extra inesperado, por un golpe de suerte, adminístralo bien. Número de suerte, 6.

PISCIS: 18 FEB – 19 MAR.: La ausencia de la persona que amas te llena de nostalgia, piensa que esta lejanía es por un futuro mejor e intenta comprenderlo. Tendrás posibilidades de cambiar de trabajo, aprovéchalas. Número de suerte, 13.