La campaña costó Bs 200 mil: una red de desinformación habría operado contra Tuto y Samuel

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Dos páginas habrían operado una campaña de desinformación contra dos candidatos. Foto: Bolivia Verifica

eju.tv

Detectan operación de desinformación en redes sociales que gastó casi Bs 200 mil para atacar a Tuto Quiroga y Doria Medina. Andrónico y su repetida fuga de los debates: El candidato que promete renovación sin debatir una sola palabra, igual que Evo. Bolivia generó $us 1.751 MM por exportación de café, cacao y frutos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Detectan operación de desinformación en redes sociales que gastó casi Bs 200 mil para atacar a Tuto Quiroga y Doria Medina

Entre mayo y julio de este año, se identificó una campaña de desinformación en redes sociales que invirtió cerca de 200 mil bolivianos en Facebook para publicar contenidos falsos contra los candidatos presidenciales Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Esta operación fue descubierta por el equipo de Bolivia Verifica, que confirmó que los mensajes eran engañosos y suplantaban la imagen de medios internacionales como BBC Mundo, CNN en Español y Univisión. Las publicaciones circularon desde las páginas Click News y Bolivia News, que son administradas desde Bolivia y México. Ambas promocionaron videos con datos inventados, usando logos de medios conocidos para hacer creer que se trataba de noticias reales. Por ejemplo, se acusó falsamente a los candidatos de manipular encuestas, recibir dinero del narcotráfico o ser financiados por gobiernos extranjeros. Nada de eso fue comprobado y los propios medios desmintieron haber difundido esas supuestas noticias. Click News y Bolivia News son manejadas desde Bolivia y México.

– Andrónico y su repetida fuga de los debates: El candidato que promete renovación sin debatir una sola palabra, igual que Evo

Desde las redes sociales, las dudas no cesan y los internautas se preguntan, ¿Andrónico no quiere debatir o no puede? ¿Es timidez política, miedo escénico o falta de propuestas? Mientras las preguntas crecen el candidato sufre estrepitosas caídas en las encuestas que lo ubican por debajo de las figuras de Samuel, Tuto y Reyes Villa, quienes sí aceptaron debatir ideas de cara al país. Promete renovar la política, pero sigue los viejos manuales del MAS. Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado y candidato presidencial por la Alianza Popular, ha convertido la inasistencia a los debates en su marca personal de campaña. Así como Evo Morales esquivaba micrófonos y atriles con el argumento de que “solo debatía con el pueblo”, Andrónico repite la fórmula, pero sin el carisma ni la contundencia de su mentor. Su silencio en los debates, ya sea calculado o vacío de ideas, empieza a pesar. Rodríguez no acudió a los recientes debates presidenciales organizados por la Red Uno y Unitel, ni a los foros de la CAO o la CAINCO.

– Jhonny Fernández: acercamientos con el evismo, campaña en el trópico y silencio sobre su acompañante

Jhonny Fernández, candidato a la presidencia por Fuerza del Pueblo (FP), aún guarda silencio sobre la presentación de su acompañante de fórmula con miras a las elecciones generales. No obstante, en las últimas semanas ha confirmado acercamientos con el evismo y, hasta el momento, es el único candidato que ha logrado hacer campaña en el trópico de Cochabamba. En mayo, tras vencer el plazo fatal para la inscripción de binomios y la presentación oficial de listas de candidaturas, Jhonny Fernández llegó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañado del dirigente campesino Felipe Quispe, con quien, en ese momento, afirmó que conformaría una dupla para los comicios. Sin embargo, en junio, Felipe Quispe fue inhabilitado por una supuesta deuda con el Estado, debido a la falta de solvencia fiscal y la existencia de una conminatoria de pago. Es dirigente gremial del sector norte de la ciudad de El Alto. A través de un video que circuló en redes sociales, Quispe aseguró que no fue funcionario público y que no tiene procesos abiertos.

– Ruth Nina: «Todos los que nos denuncian tienen vínculos con narcotraficantes, terroristas y delincuentes»

La vocera de lo que fue el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Ruth Nina, denunció este martes una presunta persecución judicial en su contra y acusó a quienes la denuncian de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, el terrorismo y actividades delictivas. La dirigente se pronunció tras conocer la nueva citación emitida por la Fiscalía de Cochabamba para que preste su declaración informativa este jueves 24 de julio, a las 09:00, en instalaciones de la Fiscalía Especializada. «No soy terrorista. No pertenezco a la familia de Luisa Nayar, quien me ha denunciado. Esta señora, diputada, proviene de una familia vinculada con el narcotráfico y el terrorismo. Es su sobrina quien presenta la denuncia en mi contra. Imagínense: delincuentes denunciando a una ciudadana de a pie, que nunca ha tenido antecedentes penales», aseveró Nina, quien tiene un proceso abierto por sus polémicas declaraciones durante la campaña electoral, en las que afirmó que “se contarían muertos y no votos” en las próximas elecciones del 17 de agosto.

– Cuidemos el voto: ciudadanos organizados para defender cada sufragio

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la vigilancia del sufragio en las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto, la iniciativa “Cuidemos el Voto” lanzó una convocatoria nacional para reclutar 35.000 voluntarios que actuarán como delegados en mesas electorales de todo el país. Ana María Reyes, vocera del movimiento y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), explicó que este esfuerzo nace como respuesta a la falta de apertura institucional para incluir la figura del delegado ciudadano en el proceso electoral. “Nosotros como CONADE nos convertimos en abril del año pasado en control social ante el Órgano Electoral Plurinacional. Propusimos varias reformas, entre ellas, incorporar delegados ciudadanos en las mesas de votación, no solo delegados de partidos. Lamentablemente no tuvimos apoyo ni del TSE ni de los partidos políticos”, señaló Reyes, en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Rafael López: Manfred es traidor y siempre estuvo ligado al MAS

El candidato a diputado de la Alianza Libre, Rafael López, explicó que su distanciamiento de Manfred Reyes Villa se debe a que traicionó a las fuerzas opositoras y de mantener vínculos con el Movimiento al Socialismo (MAS), lo que —según dijo— explicaría la paralización de los múltiples procesos judiciales en su contra. Ante la pregunta: ¿Y por qué no has ido con Manfred ahora? Porque Manfred es un traidor. Nos traicionó a las bancadas de Convergencia Nacional que apostamos por él», respondió López entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Según el candidato, el apoyo que Reyes Villa recibió en las elecciones entre 2009 y 2014 se debió principalmente al respaldo que tenía el entonces gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, quien se encontraba detenido de manera irregular. López relató que, una vez obtenida la representación parlamentaria, Reyes Villa «desapareció» y dejó instrucciones a su entorno cercano para negociar con el oficialismo.

– Advierten que autorizar uso de transgénicos provocará la quema de al menos 5 millones de hectáreas por año

Autorizar el uso de transgénicos, como plantearon los candidatos a la presidencia que están en carrera electoral, para mejorar la producción agrícola en el país puede ocasionar que cada año se queme un promedio de cinco millones de hectáreas, advirtió el investigador de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque. El experto señaló que, si bien esa cantidad de superficie quemada es inferior en comparación con las afectaciones que se registraron en 2024, cuando que quemaron 12,6 millones de hectáreas, es alto con relación a la producción agrícola en el país. “Como dato conservador, en el país no debería pasar las 800.000 hectáreas quemadas cada año por el tema de chaqueo, porque ese mecanismo se aplica en tierras bajas. Sin embargo, no se puede normalizar quemar 5 millones de hectáreas y eso es lo que está en riesgo con este tipo de medidas y demandas del sector exportador, bajo la idea de que eso va a sacar al país de la crisis económica”, afirmó. Esas afirmaciones surgieron en el marco del foro nacional “Elecciones y agroexportación».

– Industria oleaginosa garantiza provisión de aceite refinado y exige al Gobierno cumplir acuerdos

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, afirmó este martes por la noche que las industrias procesadoras de aceite refinado continúan abasteciendo al mercado nacional de forma regular e incluso con volúmenes superiores, a pesar de los serios desafíos logísticos que enfrenta el sector, entre ellos la escasez de diésel, y en el que el Gobierno no aplica las «medidas adecuadas» comprometidas para combatir el contrabando a la inversa y proteger a la industria. “Estamos realizando esfuerzos extraordinarios para mantener el flujo de aceite comestible en todos los puntos de venta. A pesar de los problemas de falta de diésel, la especulación y el contrabando estimulado por el bajo precio del aceite nacional, las industrias continuamos con el abastecimiento al mercado interno”, indicó. En este marco, la Caniob hizo conocer que se comprometió a asegurar el abastecimiento del mercado interno y el Gobierno a ajustar el precio de acuerdo con la situación económica del país.

– Bolivia generó $us 1.751 MM por exportación de café, cacao y frutos

En 2024, el país generó $us 1.751 millones por exportaciones de café, cacao y frutos amazónicos con valor agregado, informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, quien dijo que son “productos estrellas” en mercados internacionales. “En 2024 hemos generado ventas de 1.751 millones de dólares en productos primarios con valor agregado. Nuestro país tiene las condiciones para producir alimentos que vayan a generar divisas y, sobre todo, contribuir en la alimentación de muchos otros países”, informó Flores. En el caso del cacao, dijo que, en los más de cuatro años del actual Gobierno, la superficie cultivable del grano se incrementó en 17% y la producción, en más de 314%. Agregó que, en cuatro años, las exportaciones crecieron de $us 2,5 millones a $us 14,1 millones y en volumen de 427 toneladas a 2.286 de toneladas. El Programa Nacional de Apoyo al Cacao benefició a 37 municipios de cinco departamentos con una inversión de Bs 152 millones. Respecto del café, indicó que, en cuatro años, en rendimiento de cultivos subió en 30%.

– Intervienen la Dirección General de Sustancias Controladas de La Paz por irregularidades en la entrega de permisos

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que ordenó la intervención de la Distrital de La Paz de la Dirección General de Sustancias Controladas, tras denuncias de favorecimiento en la entrega del certificado de registro y la autorización previa para la importación y comercialización. “Yo he sido la autoridad que ha instruido la intervención de la Dirección General de Sustancias Controladas y no así, como un diputado trata de entrever o demostrar, que a partir de las acciones que ellos han asumido se habrían generado ciertos mecanismos de investigación internos”, afirmó Ríos. De acuerdo con la autoridad, luego que asumió como ministro de Gobierno conoció las denuncias de procedimientos fuera de la normativa y favorecimiento a algunas empresas para la “obtención de permisos de comercialización de combustible”. La Dirección General de Sustancias Controladas está encargada de emitir el “certificado de registro y la autorización previa de importación y comercialización”. El ministro instruyó la conformación de una comisión multidisciplinaria.