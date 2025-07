«La candidata vicepresidencial de Andrónico tiene que divorciarse de Evo», asegura analista

Roberto de la Cruz señaló que Mariana Prado «metió las dos patas» al defender a Morales.

eju.tv / Video: RTP

El analista político Roberto de la Cruz aseguró este martes que Mariana Prado debe «divorciarse de Evo Morales» para que su candidatura prospere rumbo a las elecciones del 17 de agosto.

«La candidata vicepresidencial de Andrónico (Rodríguez), la señorita (Mariana) Prado, tiene que divorciarse de Evo Morales, a eso la gente va a querer, como dijo Santo Tomás, ver para creer: si continúa con esa mentalidad va a seguir perjudicando», declaró el exdirigente cívico alteño.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El fin de semana la postulante a la Vicepresidencia por Alianza Popular reveló que le puso como condición a Rodríguez no ir contra Morales una vez se constituyan en gobierno.

«No creo que sea una equivocación, sino una condición, ‘si quieres que seamos dupla, no hay que hacer nada contra Evo’, esa es una condición de metida de pata porque en política está prohibido equivocarse, esta equivocación le costó que la masa de la juventud se aleje, porque ya no quiere a Evo Morales», sostuvo el abogado constitucionalista.

De la Cruz comparó la irrupción de Rodríguez en el tablero electoral con un vaso de cerveza que perdió la espuma, más ahora con las declaraciones de Prado.

«Al principio, la candidatura de Andrónico fue como un vaso de cerveza lleno de espuma que crecía, de pronto se diluye y ahora está ch’ua (ralo), espero que no llegue a ser un k’ayma (desabrido) porque su acompañante a vicepresidente ha metido la pata, casi las dos patas, eso hace que la gente simpatizante se decepcione», opinó.