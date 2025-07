Migración de Chile confirma la expulsión de 37 migrantes, entre ellos varios bolivianos

Varios deportados, al momento de abordar el vuelo que los sacará de Chile. Foto; Migración Chile

Fuente: https://www.vision360.bo

El Servicio Nacional de Migraciones de Chile informó que este domingo expulsó de ese país a 37 personas, quienes partieron con destino hacia Bolivia, Colombia y Ecuador.

El director de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, comentó: “Tenemos el deber de hacer cumplir la ley y garantizar que quienes no respetan las normas, respondan ante la institucionalidad y sean expulsados del país, especialmente en casos que representan un peligro para la seguridad”, según medios locales.

Hoy expulsamos del país a 37 personas con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador. ✈️ En lo que va de 2025, hemos concretado 175 expulsiones judiciales y 497 administrativas, mediante vuelos chárter y vuelos comerciales regulares. pic.twitter.com/ARyRo2pgnL

— Migraciones Chile (@MigracionesCL) July 27, 2025

La información no detalla las casuas por las que estas personas fueron expulsaddas de Chile, a donde además no podrán retornar por un amplio período de tiempo. Sin embarago, en anteriores medidas similares, se informó que muchos ingresaraon de forma irregular, no contaban con documentación migratoria, o se trataba de personas que habían cometido delitos menores

En lo que va de este 2025, se han concretado 175 expulsiones judiciales y 497 de carácter administrativo. Las expulsiones se realizaron a través de vuelos chárter y vuelos comerciales regulares.