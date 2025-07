Nava: un goleador de raza que se ilusiona con la selección

Fernando Nava es lo mejor que llegó a Oriente Petrolero este 2025. El goleador sueña con defender la camiseta nacional una vez más. Lo hizo con la absoluta en un amistoso y en las divisiones menores en torneos sudamericanos

Decidido humilde y disciplinado, así es Fernando Nava Arteaga, el mejor futbolista que incorporó Oriente Petrolero en este 2025. A inicios de año, aún bajo la presidencia de Ronald Raldes, tocó suelo cruceño para convertirse en jugador del Albiverde.

Firmó por un año (hasta diciembre de 2025); sin embargo, sus goles le garantizan su permanencia en primera división, ya sea en Oriente o en cualquier equipo del país o fuera de nuestras fronteras. Es un goleador de raza.

Navas es un joven (21 años), con una claridad mental increíble, sabe diferenciar su carácter en la vida cotidiana, así como también ponerse el equipo al hombro cuando las circunstancias lo requiere. Sus 10 goles, que lleva marcado hasta el momento fueron determinantes para que Oriente lidere el Grupo A del campeonato por series y esté a dos unidades de meterse en zona de clasificación a un torneo internacional en el Todos contra Todos.

El Deber Sports tuvo un mano a mano con la figura del equipo refinero.

¿A qué atribuyes el buen momento en Oriente?

Es gracias al trabajo que vengo realizando todo este tiempo y también a las oportunidades que se me están presentando, las aprovecho al máximo. En Oriente hay buenos jugadores, entonces de una u otra manera me ayudan para desenvolverme dentro del campo de juego.

Eso ha sido muy importante en todo este tiempo, desde que llegué hasta ahora, pero falta mucho todavía; sin embargo, rescato esas cosas.

¿Dónde se formó Fernando Nava y como es que llega al fútbol de Brasil?

Empecé en la Tahuichi con 5 años, hasta mis 9 o 10 años. De ahí pasé al Proyecto Bolivia 2022. Ellos me dieron la oportunidad de poder mostrar mi fútbol fuera de Bolivia.

Después del Proyecto, pasé a Palmeiras, luego a Atlético Paranaense y después al Santos. Eso ocurrió el año pasado (su llegada al Santos) y ahora ya estoy aquí en Oriente, pero siento que el Proyecto Bolivia 2022 fue una parte fundamental en mi formación, porque gracias a ellos también pude salir al exterior.

Sin embargo, desde que comenzó mi etapa de formación todos fueron importantes. Siempre les agradezco, porque gracias a Dios me dieron la oportunidad de poder entrenar y de jugar al fútbol.

¿Estaba en tus planes volver al fútbol boliviano?

Mi sueño era debutar a nivel profesional, entonces cuando se dio la oportunidad de que iba a jugar en primera, no lo pensé dos veces. Sentí que era una chance para aprovecharla y poder mostrar mi talento y mi juego. Dije es ahora, voy a dar lo mejor de mí, y gracias a Dios están saliendo las cosas.

Hasta ahora, ¿qué entrenador te marcó?

Tuve muchos profesores. Podría mencionar uno por uno, pero por ahí me olvido de uno, entonces, mejor así (sin nombrarlos). Yo soy un agradecido con todos, porque cada uno tiene su metodología de enseñanza. Me han enseñado y me quedan sus consejos, sus mensajes y lo siguen haciendo hasta ahora. Les agradezco mucho, porque uno nunca deja de aprehender.

Siento que todos mis profesores me ayudaron con su granito de arena. Ahora trato de aplicar sus enseñanzas, pero también de continuar aprehendiendo de nuevos entrenadores.

¿Cuándo llegaste a Oriente y hasta cuando tienes contrato?

Llegué este año en febrero y tengo contrato hasta diciembre de 2025.

¿Cuáles son tus virtudes?

Como persona, mi virtud es saber escuchar y aprehender de los demás. Asimilo las cosas buenas que me han ayudado en la vida.

A nivel futbolístico y como mi posición lo requiere, una virtud y fortaleza es realizar bien los regates para asociarme con mis compañeros, el remate al arco también, además de la velocidad. Son características que requieren mi posición y creo que estuve trabajado en eso. Siento que cada día debo mejorarlas y practicarla más para seguir haciendo las cosas bien.

¿Te ilusiona volver a la selección?

Claro que sí. Como todo jugador tiene como objetivo representar a su selección, ya que no hay nada más bonito que jugar por el país, pero hora el foco principal como jugar está en Oriente. Con el grupo queremos hacer bien las cosas. Sabemos que si le seguimos dando victorias a la dirigencia y a los hinchas todos estaremos muy bien. Lo demás vendrá por añadidura.

¿Qué le dices a la hinchada de Oriente?

Que nos sigan apoyando, pero además muy agradecido, por hacer el esfuerzo por ir al estadio para ver los partidos desde Santa Cruz de la Sierra hasta Montero. Nosotros siempre damos lo mejor para darle alegría a ellos.