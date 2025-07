Senador Leonardo Loza insta a votar nulo o destruir la papeleta electoral durante la jornada de sufragio

El senador del ala evista Leonardo Loza instó a los simpatizantes del exmandatario a votar nulo o destruir la papeleta de sufragio, porque advirtió que serán llenadas por el Gobierno para favorecer a un candidato de la oposición.

Fuent: ANF

“Yo creo que si votamos blanco corremos peligro, este gobierno lo va a llenar ese blanco para la derecha, para hacerlo presidente. Votar nulo es lo mejor o definitivamente a la hora de votar destruir, romper esa papeleta de sufragio para que el gobierno no cuente nuestros votos a favor de la derecha”, afirmó en radio Kawsachun Coca.

Luego de los fallidos intentos de inscribir la candidatura de Evo Morales en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los seguidores del exmandatario decidieron impulsar el voto nulo e incluso anunciaron que instalarán casas de campaña para ese objetivo.

El expresidente evitó referirse sobre ese tema en su programa dominical, tampoco se refirió sobre la detención preventiva de la líder del extinto Pan-Bol, Ruth Nina. Se concentró en contar su paso por la vida sindical y atacar a los candidatos a la presidencia de la oposición, ya que sus planes de salvataje económico se basan en préstamos internacionales.

“Todos los candidatos plantean resolver la economía con créditos, eso es endeudar totalmente. Estoy contando nuestra experiencia, en 2006 ¿cómo hemos enfrentado el déficit fiscal? con austeridad y con el pueblo unificado y al ver que estábamos enfrentando con austeridad algunos países nos condonaron la deuda”, afirmó. Sin embargo, Morales no dijo que las gestiones para la condonación de la deuda fue gestionada mucho antes que entre al Gobierno. La Iglesia Católica y otras organizaciones de la sociedad civil impulsaron ese proceso de condonación.

Durante un ampliado de la Central Tamborada, en el trópico de Cochabamba, el exmandatario anunció que sus seguidores promoverán el voto nulo en todo el país, como una forma de protesta por su exclusión del proceso electoral.

“Si Evo no está en la papeleta, mi voto es nulo para no ser cómplice de las situaciones que estamos viviendo. Me sorprende, está creciendo a nivel nacional. Con mucha razón dicen: si Evo no está en la papeleta, mi voto es nulo”, señaló.

