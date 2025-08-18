¿A quién apoyará Reyes Villa?: Cúpula de Súmate se reunirá mañana para definir respaldo

“En este momento el país celebra porque estamos sacando al socialismo”, destacó Medrano.

El ex candidato vicepresidencial de APB Súmate, Juan Carlos Medrano, reconoció esta mañana (18) que los resultados de la elección no favorecieron a su alianza y anunció que este miércoles sostendrán una reunión con Manfred Reyes Villa para definir si apoyarán a Rodrigo Paz o a Jorge Tuto Quiroga en la segunda vuelta.

La alianza Súmate quedó en quinto lugar con un 7,1% de apoyo en las elecciones del domingo, según el conteo no oficial al 95% difundido por medios nacionales. Ante ese escenario, su dirigencia inició un proceso interno de deliberación.

“Indudablemente vamos a tener que apoyar a alguien, no nos podemos quedar al margen, sin embargo, no es el momento, tenemos que analizar. Hoy tenemos reunión en Santa Cruz y luego vamos a ver con cuál de los candidatos vamos a apoyar”, afirmó Medrano ante los medios.

El excandidato reconoció que la votación no respondió a las expectativas del frente político y que se requiere una evaluación a fondo. “Vimos los resultados y no fueron favorables, vemos la realidad. Vamos a tener una reunión con la gente de Súmate y esperemos que hasta el domingo tengamos una figura clara de lo que ha sucedido”, añadió.

Medrano destacó como un hecho positivo que ni Andrónico Rodríguez ni Eduardo del Castillo, representantes del oficialismo, hayan avanzado a la segunda vuelta, y destacó que el panorama político abre posibilidades de transformación.

“Ayer él (Reyes Villa) ha salido agradeciendo y felicitando a Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. Lo bueno es que no estamos viendo a ningún Andrónico, del Castillo o personas que han sido parte del socialismo de 20 años que tanto daño le ha hecho al país”, agregó Medrano.

Asimismo, Medrano expresó su reconocimiento a los dos finalistas. “Felicitamos una vez más a Tuto Quiroga, JP Velasco, Rodrigo Paz y al capitán Lara y esperamos que podamos salir de esta crisis”, dijo y complementó: “En este momento el país celebra porque estamos sacando al socialismo”.