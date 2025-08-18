“Haremos valoraciones para determinar nuestra participación”, manifiesta Manfred, tras aceptar resultados de la elección

Asimismo, destacó que reconoce la participación de los bolivianos que hicieron de este proceso electoral, un «proceso democrático ejemplar».

Manfred Reyes Villa, quien obtuvo el 7,1% en boca de urna del conteo no oficial al 95%, presentado por dos medios televisivos a nivel nacional, aceptó los resultados de las elecciones nacionales, en el que el candidato presidencial Rodrigo Paz obtuvo más del 31% y ahora se apresta para ir a segunda vuelta junto con Jorge Tuto Quiroga. Asimismo, indicó que el siguiente paso será hacer la valoración para determinar la participación de APB Súmate.

“Mi reconocimiento a quienes participaron en esta elección y en particular a quienes estarán en la segunda vuelta. En los próximos días, haremos las valoraciones necesarias para determinar el sentido de nuestra participación en la próxima instancia”, publicó Reyes Villa, en su cuenta de Facebook.

Asimismo, destacó que reconoce la participación de los bolivianos que hicieron de este proceso electoral, un «proceso democrático ejemplar».

“Así mismo, quiero agradecer el apoyo y el cariño de las mujeres y los hombres que con todo el corazón me apoyaron en esta contienda, a mi familia que siempre me acompaña y a todos y cada uno de los candidatos y simpatizantes de APB Súmate”, destacó.

Las declaraciones se dan luego de que finalizó la jornada de votación, el conteo rápido de UNITEL apunta a una histórica segunda vuelta a la que se inscriben dos candidatos de oposición: Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) y Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano – PDC).