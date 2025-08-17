Conteo rápido de Unitel da triunfo sorpresivo a Rodrigo Paz Pereira con 31,3 %

Unitel aclaró que el conteo rápido no reemplaza al cómputo oficial, pero refleja tendencias significativas sobre la voluntad popular expresada en las urnas.

La Paz.- El conteo rápido realizado por la red Unitel en la jornada electoral reveló un resultado inesperado: Rodrigo Paz Pereira se perfila como el ganador con el 31,3 % de los votos, seguido muy de cerca por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, quien alcanza el 27,3 %. Este resultado obliga a una segunda vuelta entre ambos candidatos.

En tercer lugar se ubica el empresario Samuel Doria Medina, con el 20,2 %, mientras que el candidato del MAS, Andrónico Rodríguez, obtuvo solo el 8 %, muy por debajo de las proyecciones iniciales.

Más atrás aparecen el exprefecto cochabambino Manfred Reyes Villa, con el 6,9 %, seguido por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo con 3,2 %, el candidato independiente Pavel Arena con 1,6 % y finalmente el alcalde cruceño Jhonny Fernández, también con 1,6 %.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Estos resultados preliminares marcan una sorpresa en el escenario electoral, colocando a Rodrigo Paz Pereira a la cabeza de la preferencia ciudadana y desplazando a otros candidatos con mayor trayectoria política.