Cañeros advierten que si continúa escasez de diésel se pone en riesgo el etanol

Según los productores, el acuerdo sellado en mayo con YPFB, era mantener el precio de $us 0,71 por litro de etanol entregado, con la condición que la estatal garantice la provisión de diésel. Denuncian que algunos surtidores hacen su ‘chaco’

Fuente: eldeber.com.bo

En 10 días más, todo el aparato productivo de la caña de azúcar llegará a su cúspide operativa, cuando estén trabajando al 100% los siete ingenios sucroalcoholeros del país, cinco de ellos en Santa Cruz. Cañeros, transportistas y demás servicios, deben lograr el objetivo que se impusieron, de producir 15,5 millones de quintales de azúcar y 350 millones de litros de alcohol, de los cuales 228 millones serán destinados para la producción de etanol.

Sin embargo, toda esa maquinaria está fallando por la falta de diésel. Según los cañeros de Santa Cruz, se solicitó a YPFB unos 65 millones de litros del combustible para todo el año, pero la estatal está incumpliendo, lo que pone en riesgo la entrega de etanol que se mezcla al 12% con los distintos tipos de gasolinas que se expenden en los surtidores.

El presidente de la Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol), Óscar Alberto Arnez, indicó que en el último acuerdo firmado con el Ministerio de Hidrocarburos, se estableció que se mantendría el pago de $us 0,71 por litro entregado a YPFB, con la condición de que se garantice el suministro de diésel para el sector.

“Lamentablemente, han sacado combustible a precios más altos y, aparte de eso, no se están cumpliendo los volúmenes mínimos, inclusive. Entonces, eso va a hacer que la caña no vaya destinada a hacer alcohol, será para hacer azúcar”, adelantó.

El dirigente advirtió que el sector, por fuerza mayor “se verá obligado” a incumplir el contrato con los volúmenes de etanol comprometidos. “El volumen mínimo (para entrega a YPFB) estamos hablando de 220 millones de litros, entre todos los ingenios. Y el 15% de eso tenían que dar combustible (diésel). Ese es el compromiso que, lamentablemente, no se está cumpliendo y, por ende, no nos da a nosotros lugar a que cumplamos también con las entregas de etanol”, puntualizó Arnez.

Al mismo tiempo, reveló que los cañeros compran una parte del diésel de los surtidores y otra parte de los ingenios y reconoció que se recibe lo mínimo, pero es insuficiente. “Necesitamos que se nos incremente en agosto, que es el pico más alto, cuando deberíamos tener un avance del 50%, pero estamos bordeando el 30% de la zafra y la producción”, remarcó el dirigente nacional, a tiempo de mencionar que a diferencia del año pasado, este 2025 se ha tenido buenas lluvias y el clima es favorable para el crecimiento de la caña.

Desvío de diésel

Un productor cañero que prefirió reservar su nombre, aseguró que “existe mucho manoseo” del diésel y ha comprobado que algunos surtidores en provincias están desviando el combustible para venderlo más caro.

En un surtidor de la comunidad Los Tajibos, del municipio de Okinawa, por ejemplo, un grupo de conductores denunciaron que se estarían realizando cobros irregulares. El cupo asignado para los productores es de 600 litros, pero aparte de pagar el combustible, les estarían cobrando Bs 100 extras, según la denuncia publicada en un par de sitios de noticias digitales del Norte Integrado.

“A algunos les venden 1.200 litros, no es todo por igual. Hay prioridad para algunos, pero para otros no, cobran 100 bolivianos y no van en la factura. La dueña dice que eso lo ocupa para mover al chofer”, dijo un pequeño productor de la zona.

Precisamente, hace una semana, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, en una entrevista con EL DEBER responsabilizó a los surtidores, productores, medios de comunicación y hasta la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por las filas en los surtidores y señaló que el sistema B-Sisa “es un saludo a la bandera”.

“Las estaciones de servicio en muchos casos están siendo parte del acopio de combustible para reventa ilegal, donde llegan 20.000 litros, 10.000 litros se ponen para disposición de las personas que están haciendo filas y 10.000 litros se sacan por otro lado”, afirmó.

EL DEBER intentó conocer la versión de la estatal, sobre la advertencia de los cañeros sobre el etanol, pero desde las oficinas de comunicación no atendieron las llamadas.

Provisión de azúcar

Juan Carlos Rojas, ejecutivo de la Unión de Cañeros Guabirá, destacó que en el ingenio ubicado en el municipio de Montero la molienda se encuentra en un 40% de avance y sostuvo que la provisión de diésel está ocasionando algunos inconvenientes, pero no pone en riesgo la provisión de azúcar para el mercado nacional.

“Hay riesgo (en la producción de etanol), pero si seguimos avanzando y se garantiza el diésel, no tendríamos por qué tener problemas y más bien vamos a tener una producción récord de 15 millones y medio de quintales de azúcar, casi 3 millones arriba de lo que hemos producido el año pasado”, aseguró.

Ponderó también que el clima ha ayudado a la producción y que el Gobierno “le está poniendo ganas” al Programa Etanol, aunque el precio ideal por litro debería ser entre $us 0,85 y 0,90 por litro.

“El diésel será determinante y que el Estado honre los acuerdos asumidos, en el entendido que la producción y provisión de etanol es una Política Estratégica Nacional”, agregó Rojas.