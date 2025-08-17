Cívicos cruceños convocan a festejo en el Cristo Redentor celebrando el fin del MAS

En el lugar, los asistentes entonaron cánticos en contra del oficialismo y portaron carteles con mensajes de libertad. “Hoy se respiran aires de esperanza y optimismo”, expresó una ciudadana que acudió al festejo junto a su familia.

La noche de este domingo, tras conocerse los resultados en boca de urna de las elecciones nacionales, los cívicos cruceños convocaron a la población a concentrarse en el Cristo Redentor, donde cientos de personas comenzaron a llegar con banderas cruceñas y bolivianas para celebrar lo que consideran «el fin de una era» del Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Estoy feliz de que hayamos llegado a este punto del proceso electoral. Ha sido una jornada pacífica, pero sobre todo nos reunimos en este lugar emblemático, símbolo de nuestras luchas cruceñas, para dejar atrás lo que consideramos una dictadura. Hoy se respiran aires de libertad, estamos optimistas y damos gracias a Dios en los pies del Cristo», manifestó una mujer que estaba en el lugar.

“Ganó la democracia”, escribió el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, en sus redes sociales, destacando que después de más de 20 años de hegemonía política del MAS, la población cruceña salió a las calles para festejar lo que calificó como “una gran victoria de la democracia en Santa Cruz”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el lugar, los asistentes entonaron cánticos en contra del oficialismo y portaron carteles con mensajes de libertad. “Hoy se respiran aires de esperanza y optimismo”, expresó una ciudadana que acudió al festejo junto a su familia.

Se espera la llegada del presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, para dirigir unas palabras a la multitud y dar por iniciado oficialmente el acto de celebración, según el reporte televisivo.