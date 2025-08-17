Conteo de votos en el exterior inicia a las 18:00; primer reporte del Sirepre será a las 21:00

Todos los ciudadanos tienen derecho a sacar fotografía de los resultados de las mesas de sufragio.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, confirmó que se mantienen los horarios previamente establecidos para dar a conocer los resultados electorales. La Sala Plena iniciará a las 18:00 el conteo de los votos emitidos en el exterior, mientras que a las 21:00 se realizará la primera conferencia para informar sobre el avance del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

El Sirepre difundirá datos no oficiales con aproximadamente el 80% del conteo de actas. Según había indicado el vocal Ávila, una vez finalizado el conteo en cada mesa, el presidente de mesa deberá exhibir el acta durante cinco minutos, período en el cual los presentes podrán tomar fotografías de los resultados.

Posteriormente, los funcionarios del Sirepre transmitirán las imágenes al centro de cómputo nacional, ubicado en La Paz. Allí se verificará que las actas no presenten observaciones y, de estar todo en orden, los resultados serán incorporados al conteo preliminar.

