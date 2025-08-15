Declaran reserva del caso triple asesinato en Santa Cruz: víctimas serían israelí, serbio y búlgaro

Según los reportes preliminares, los acusados habrían actuado con extrema violencia antes de abandonar los cadáveres.

eju.tv

Cuatro bolivianos fueron enviados a prisión preventiva por 180 días, acusados de asesinar a tres ciudadanos extranjeros en Santa Cruz, cuyas nacionalidades serían israelí, serbia y búlgara. El caso, que ha conmocionado a la región por la brutalidad de los crímenes, fue declarado en reserva judicial por un plazo de diez días.

“Las cuatro personas fueron imputadas y en resolución la juez ordenó la detención preventiva por 180 días. Todos están en calidad de autores de asesinato. La juez se ha convencido de la participación de estos ciudadanos”, informó el fiscal Erlan Gutiérrez en conferencia de prensa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El pasado 13 de agosto, los cuerpos de las víctimas fueron hallados embalados y con signos de tortura en una vivienda de la zona norte de Santa Cruz.

Según los reportes preliminares, los acusados habrían actuado con extrema violencia antes de abandonar los cadáveres.

Dos de los imputados cumplirán detención en el penal de Palmasola y los otros dos en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Ceprom). Las autoridades continúan cruzando datos con registros internacionales para confirmar las identidades y antecedentes de las víctimas.