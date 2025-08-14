Triple asesinato: cuatro bolivianos aprehendidos; víctimas serían ciudadanos europeos

El fiscal general Roger Mariaca confirmó que los aprehendidos se acogieron al derecho de guardar silencio. Las víctimas serían ciudadanos europeos.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público inició la investigación por el delito de asesinato en el caso del triple crimen ocurrido en Santa Cruz. Confirmó que las cuatro personas aprehendidas son ciudadanos bolivianos y que se acogieron a su derecho de abstenerse de declarar.

“Las personas prestaron su declaración ante el Ministerio Público y se acogieron a su derecho constitucional de abstenerse. El día de mañana se presentará la imputación formal contra estas personas y vamos a esperar que el juez cautelar señale la hora de la audiencia de las medidas cautelares”, indicó Mariaca.

La autoridad reveló que las víctimas serían ciudadanos europeos y que se aguarda un informe de Migración e Interpol para precisar su identidad y estatus migratorio.

“La investigación recién comienza y es evidente que en este hecho hay autores materiales e intelectuales; estamos trabajando en este momento, junto con la policía, diferentes actuaciones a objeto de esclarecer este hecho de asesinato y dar con el paradero de toda esta organización que se ha conformado para cometer esta clase de delitos en el país”, señaló.

Según los antecedentes recabados, los aprehendidos son hombres de 45, 34, 35 y 43 años, y habrían tenido una participación directa en el crimen.

“Son cuatro personas de sexo masculino que habrían tenido una participación directa en este hecho. Según los informes del fiscal que lleva adelante la investigación, de manera material participaron de alguna u otra forma en este proceso que se indaga por el delito de asesinato. Puedo confirmar que estas cuatro personas se encuentran aprehendidas y serán imputadas por asesinato”, manifestó el fiscal general.