Defensor del Pueblo alerta incremento de precios en 11 productos que afecta el derecho a la alimentación

“Esta alza sostenida de precios, agravada por la especulación, baja producción, importaciones, cambio climático y escaso control estatal, amenaza el derecho a una alimentación adecuada, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables”, alertó el Defensor del Pueblo, en conferencia de prensa.

De acuerdo al reporte presentado, existe un promedio de once productos que registran un incremento en sus precios entre los que están la leche entera en polvo instantánea, azúcar granulada blanca, arroz de primera/grano de oro, huevos de gallina medianos, leche fluida entera natural, carne de res pulpa especial, carne de res molida corriente, zanahoria mediana, fruta papaya Salvietti mediana, fideo corto a granel y el plátano/postre mediano para cocinar.

Callisaya explicó que en relación a los precios de productos entre junio y julio 2025, el reporte evidencia una tendencia de incremento sostenido de precios como por ejemplo el precio del kilo de carne de res que en la ciudad de La Paz subió de Bs. 50,5 a Bs. 61,8; en Cochabamba de Bs. 41,3 a Bs. 51 y; en Santa Cruz incrementó su costo de Bs. 41,7 a Bs. 48,7.

En el caso del kilo de carne de res molida, el reporte evidencia una variación en su costo en La Paz es de Bs. 65,50 a Bs. 58,48; Cochabamba, de Bs. 54,61 a Bs. 52,28 y; en Santa Cruz, de Bs. 48,14 a Bs. 50,50.

“Lo propio sucede con el aceite comestible, nosotros no tenemos el dato de mayo ni de abril porque en La Paz, por ejemplo, ha escaseado bastante este alimento, pero en la verificación de julio tenemos el precio en La Paz, de Bs. 18”, remarcó la autoridad defensorial.

El aceite comestible, azúcar blanca, arroz, harina, carne de res, carne de pollo, siguen una tendencia al alza desde la gestión pasada, según evidencia el sondeo de precios de la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, de acuerdo a los datos presentados por el reporte, entre agosto de 2024 y julio de 2025, se evidencia una subida constante en el precio de seis productos como la carne de res pulpa en todas las ciudades contempladas para el sondeo, como el caso de Trinidad en 82%, Cobija en 72% y Oruro en 65%. En el caso de la carne de res molida corriente; resalta el caso de La Paz que incrementó su costo en un 95%; en Potosí en 82% y Cobija en 81%.

De la misma forma, en estos once meses entre el 2024 y 2025, la carne de pollo en Sucre incrementó en un 47% y en Cochabamba se incrementó en 44%. Asimismo, el arroz de primera/grano de oro; en La Paz se elevó en 88%; en Sucre en un 56% y; El Alto en 55%.

Otro producto que registra una tendencia de incremento en sus precios, es la harina blanca a granel que en La Paz subió en 169%; El Alto en 100%; Cochabamba en 86% y en Cobija en 85%. De la misma forma, se mantiene la tendencia al alza en el costo del aceite que en Trinidad incrementó en un 89%; en Sucre en 88% y, en Tarija del 72%.

Ante este panorama, el Defensor del Pueblo pidió al gobierno “adoptar en el tránsito coyuntural que tenemos este momento, adoptar las medidas para que la población cuente con estos productos rápidamente. Nosotros seguiremos incidiendo con las intendencias municipales, en el viceministerio de Defensa del Consumidor, así como en EMAPA para que pueda regularizarse el tema de la distribución de alimentos. Vamos a seguir monitoreando con la finalidad de dar certezas a la población y exigir a las autoridades a realizar los controles necesarios”.

