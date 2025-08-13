Diputado Cuéllar anuncia su candidatura como gobernador de Santa Cruz, dice que “tiene un plan  trabajado”

Aseguró que las organizaciones sociales cruceñas, sin precisar cuáles, en un ampliado, eligieron que él vaya como candidato a gobernador. “Rolando Cuéllar cierra esta etapa política en las elecciones nacionales”.

eju.tv / Video: DTV

Luego de informar que presentó su renuncia a candidato a senador en las elecciones nacionales, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, anunció este miércoles que se postulará como candidato a gobernador por el departamento de Santa Cruz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Quiero anunciar a toda la militancia del MAS sobre mi renuncia como tercer senador titular de Santa Cruz. Nosotros nos vamos a presentar en las subnacionales, como candidato a gobernador por el departamento de Santa Cruz”, sostuvo en conferencia de prensa..

Aseguró que las organizaciones sociales cruceñas, sin precisar cuáles, en un ampliado, eligieron que él vaya como candidato a gobernador. “Rolando Cuéllar cierra esta etapa política en las elecciones nacionales”, insistió, tras apuntar a autoridades del actual Gobierno.

Asimismo, anunció que hasta tiene un plan de trabajo elaborado para las áreas de educación, salud seguridad y otros.

En las elecciones subnacionales de 2026 se elegirán a las administraciones de las nueve gobernaciones de Bolivia, asambleas departamentales, alcaldes y concejos municipales.