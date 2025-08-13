Dirigente alteño reta a pelear a Evo por pagar a sus afines para atentar contra su vida

«Quieren matarme porque sabemos que promueven el voto nulo para esconder sus robos. Pero El Alto no somos masistas, vamos a defender las urnas», afirmó el dirigente.

eju.tv

El ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Toño Siñani, desafió al expresidente, Evo Morales, a un enfrentamiento físico tras denunciar que desde el Chapare, y a través de sus seguidores, el líder cocalero buscar asesinarlo. En conferencia de prensa, el dirigente se quitó la camisa durante una conferencia de prensa y lanzó insultos contra el líder cocalero.

«Yo soy Toño Siñani. Nos sacaremos la mier… Evo Morales Ayma. Si tienes bol…, ven a la ciudad de El Alto, no amenaces desde el Chapare», gritó el dirigente ante los medios mientras se arrancaba la camisa y acusaba directamente a Morales de enviar sicarios desde el trópico cochabambino para silenciar sus denuncias.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Siñani, líder gremial de El Alto, vinculó estas supuestas amenazas con su campaña contra el voto nulo impulsado por el evismo. «Quieren matarme porque sabemos que promueven el voto nulo para esconder sus robos. Pero El Alto no somos masistas, vamos a defender las urnas», afirmó el dirigente.

El dirigente adelantó que presentará pruebas ante la Fiscalía sobre financiamiento de grupos violentos por parte de exministros y exfuncionarios del gobierno de Morales.

«Aquí están los comprobantes de pagos a los que quieren cortarme la lengua. Evo debe responder por esto en los tribunales. (…) Delincuentes masistas que quieren atentar contra mi vida. Ya han visto que vienen a atacar esos maric… ¡Carajo uno a uno nos veremos pues!», exclamó mientras mostraba documentos no identificados.

Por último, Siñani aseguró que “El Alto no somos Chapare, no somos masistas. Nosotros somos alteños y vamos a resguardar el tema de las ánforas”.