Durante las elecciones, la Fiscalía General del Estado atendió 131 casos

La mayoría de ellos en Santa Cruz y La Paz, por delitos común, además de dos delitos electorales.

eju.tv

Durante la jornada electoral del domingo 17 de agosto, la Fiscalía General del Estado atendió 131 casos, dos de ellos delitos electorales, la mayoría concentrados en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.

«Durante las elecciones y el después del día de la votación se conocieron 131 casos a investigar, dos de ellos con relación a delitos electorales; la mayoría de los casos a investigarse fueron casos de La Paz y Santa Cruz», precisó el fiscal general Roger Mariaca.

Tanto la Fiscalía como el Órgano Electoral Plurinacional calificaron la jornada electoral como «tranquila» y «pacífica», ya que, salvo hechos aislados, el día de la votación transcurrió sin hechos de consideración.

«Se dio cumplimiento a diferentes mandamientos de aprehensión emanados por asistencia familiar, es importante hacer mención que se ha tenido una paz que quería toda la ciudadanía, una tranquilidad en las urnas, ha sido una jornada satisfactoria, no se ha tenido mucho trabajo», explicó Mariaca.

En total se contabilizaron 65 hechos correspondientes a delitos comunes, es decir, casos de violencia, conducción peligrosa y personas que conducían en estado de ebriedad, además de tentativas de feminicidio en el departamento de Tarija.