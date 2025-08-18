TSE fija un único debate presidencial entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, según vocal Ávila

Sobre los detalles de dónde se realizará, afirmó que son detalles de que están definiendo de en qué departamento se realizará, tomando en cuenta que debe esperar a que se cumpla la fase de campaña y propaganda electoral.

eju.tv / Video: Fama, Poder y Ganas

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció este lunes que se realizará un único debate presidencial, con miras a la segunda vuelta, entre los candidatos Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre. El encuentro se realizará entre 8 a 10 días antes de la elección, previsto para el 19 de octubre próximo.

«Hoy día justo debatíamos en sala plena ese tema, pero un elemento que no va a faltar es que el Órgano Electoral va a seguir organizando debates, ahora más que nunca necesitamos el voto informado y ese derecho no se va a perder, yo creo que de aquí ya a lo largo de los procesos. Va a haber un debate (en esta segunda vuelta) y esto será entre 8 a 10 días antes de las elecciones», sostuvo Ávila, ante la consulta sobre si se volverá a organizar un nuevo debate electoral entre ambos candidatos.

Sobre los detalles de dónde se realizará, afirmó que son detalles de que están definiendo de en qué departamento se realizará, tomando en cuenta que debe esperar a que se cumpla la fase de campaña y propaganda electoral y así la población boliviana conozca las propuesta que harán ambos candidatos.

«En este caso, una vez que concluya esta etapa, lanzaremos el debate para que los ciudadanos escuchen las propuestas y vean la performance o qué le proponen los candidatos en el debate presidencial», sostuvo. Aunque, también anticipó que otro tema que tienen que ver es el espíritu democrático de los medios de comunicación, en referencia a la transmisión, tomando en cuenta que ya se tiene experiencia que en la primera vuelta no se tuvo el apoyo de dos medios grandes televisivos.

Las declaraciones de Ávila se dan luego que ayer, en las elecciones generales se tuvo un resultado sorpresivo e histórico. Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, protagonizarán una inédita segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Bolivia, según los datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre). Al 95.41% del conteo de este sistema, Paz tiene el 32,14%, seguido de Quiroga, con 26,81%. Ninguna encuesta de intención de voto había pronosticado este inesperado resultado.

Más abajo están Samuel Doria Medina de Unidad (19,86%), Andrónico Rodríguez de Alianza Popular (8,22%), Manfred Reyes Villa de ASP-Súmate (6,62%), Eduardo del Castillo del MAS (3,16%), Jhonny Fernández de La Fuerza del Pueblo (1,62%) y Pavel Aracena de Liberta y Progreso ADN (1,45%).