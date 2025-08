El acumulado en siete meses es de 16, 92%: la inflación en julio registra un alza de 1,20%

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Inflación se desaceleró en julio y el INE ve indicadores para que bajen precios de productos importados. Bolivia registra déficit comercial de 506,6 millones de dólares en el primer semestre de este año. Tarija: Incendio en la serranía de Sama fue totalmente controlado. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Inflación se desaceleró en julio y el INE ve indicadores para que bajen precios de productos importados

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó este lunes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza de 1,20% en julio, que es la cifra más baja de los últimos tres meses. Con esos datos, más la baja en el tipo de cambio paralelo del dólar, la entidad estatal espera haya una baja en el precio de productos importados como, según reportó, ya se registró con los celulares. El director del INE, Humberto Arandia, destacó que la inflación de julio sea de 1,20%, por debajo del 5,25% de junio. Atribuyó este fenómeno a la ausencia de bloqueos en el último mes. “Un mes que gracias a Dios no hemos tenido bloqueos ni conflictos políticos y económicos y sociales de magnitud. No nos olvidemos que en el mes de junio hemos tenido una inflación de 5.25% producto de estos conflictos que ha sido ocasionados por el señor Evo Morales, que ha afectado prácticamente toda la economía”, manifestó. No obstante, el acumulado de la inflación en los siete meses del año es de 16,92%, más del doble del 7,5% que esperaba el Gobierno para el 2025.

Bolivia registra déficit comercial de 506,6 millones de dólares en el primer semestre de este año

Entre enero y junio de este año, las exportaciones bolivianas alcanzaron un valor de 4.135 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 4.641,6 millones de dólares, lo que derivó en un déficit comercial de 506,6 millones de dólares, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a este saldo negativo, las cifras de junio reflejan una leve recuperación en las exportaciones. Ese mes, las ventas externas totalizaron 787,3 millones de dólares, un ligero incremento del 0,02% respecto a mayo. Este resultado estuvo impulsado principalmente por un mayor dinamismo en los sectores extractivos y agropecuarios, informaron desde el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el detalle, la extracción de hidrocarburos y minerales creció en 8,3% y 8,0%, respectivamente, mientras que la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aumentaron en 21,9%. Entre los productos con mayor incremento destacan la plata (19,9%) y el zinc (6,1%), beneficiados por mejores cotizaciones en el mercado internacional.

CEPB anticipa pleno interés público en el segundo debate presidencial, que estará centrado en la economía

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) considera que el segundo debate presidencial, a realizarse en los próximos días, puede alcanzar pleno interés público y el mismo éxito logrado por la primera versión, debido a que allí se tratarán los temas económicos que, en criterio de la entidad, son “prioritarios en la agenda ciudadana”. La CEPB organizó, junto al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), con el apoyo de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, el primer debate presidencial que logró reunir a la totalidad de los candidatos que participarán en las elecciones de agosto de 2025. El evento fue en uno de los más intensos que se ha realizado hasta ahora en la campaña electoral, y alcanzó los más altos niveles de audiencia gracias a su transmisión por las dos redes de televisión más importantes del país. Fue la primera vez en la historia democrática reciente, en la que, independientemente de la ubicación en las encuestas, todos los candidatos tuvieron la misma oportunidad y tiempo.

Voto informado en una coyuntura donde prima la incertidumbre: ¿cuán importante es para una democracia con rumbo claro?

Las elecciones nacionales están marcadas para el 17 de agosto, lo que significa que el proceso electoral ingresa en la recta final en un escenario marcado por un voto residual que oscila entre el 25% y 35%, candidatos sin propuestas claras y otros sin raíces sólidas; en este contexto, el voto informado se erige como la principal herramienta para frenar la deslegitimación del proceso y asegurar que el país pueda elegir con claridad un rumbo político. Con el voto compuesto por los blancos, nulos e indecisos, que se consolida por encima del apoyo a los dos candidatos más votados, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga; además de la volatilidad electoral que alcanza niveles históricos -se estima entre un 40% y 50%-, politólogos y analistas coinciden en que el voto informado se perfila como el principal antídoto frente al vacío de información y la polarización ideológica que amenaza seriamente con deslegitimar el proceso electoral. El acceso a la información clara, verificable y comparativa sobre candidatos y propuestas se vuelve imprescindible.

¿Todos contra el ganador?: La guerra sucia apunta directamente a afectar la candidatura de Samuel Doria Medina

En la recta final de cara a las elecciones generales programadas para el 17 de agosto, la campaña electoral en Bolivia ha entrado en un terreno resbaladizo con algunas acciones que muestran la intensificación de una guerra sucia y, al parecer, el blanco de estos ataques es Samuel Doria Medina, quien, según varias encuestas recientes, lidera la intención de voto, tal cual muestra la circulación en redes sociales de audios que involucran a dos de sus aliados más visibles, Luis Fernando Camacho y Marcelo Claure. En las pasadas horas, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho denunció a través de su cuenta personal de X, que se intenta afectar a la alianza Unidad y a su relación con el candidato presidencial mediante la circulación de un audio falso en las redes sociales, desmintió el contenido de dicha grabación y ratificó el pleno respaldo a su aliado; además, apuntó a la Alianza Libre como promotora del ataque que tiene el fin de perjudicar la candidatura del empresario paceño que está al frente de las encuestas de intención de voto.

Campesinos de Chuquisaca retiran su apoyo a Andrónico y los de La Paz insisten en pedir cambio de «candidatas cuestionadas»

La Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), resolvió retirar su respaldo al candidato presidencial Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular; “no apoyamos a ningún candidato, ni sigla política”, dijo la entidad en su determinación. La decisión se suma a la advertencia de los campesinos de La Paz, que exigen además que el candidato cambie a su acompañante, Mariana Prado. “Se determina que la FUTPOCH no apoya a ningún candidato, ni sigla política, estamos en status quo, hasta que pasen las elecciones. Dejaremos que las bases decidan por quién votar”, reza el artículo primero de la resolución aprobada por FUTPOCH, en un ampliado realizado el 3 de agosto en Sucre. Según fuentes internas de la organización, el ampliado determinó sancionar económicamente a Julián Romero, dirigente de ese sector, por actuar de forma inconsulta y contraria a los principios orgánicos de la federación. “No consultó con las bases ni con los ejecutivos provinciales”, afirmó un dirigente.

Cívicos cruceños esperan que una comisión del TSE dé respuesta a cuestionario sobre los comicios

El Comité Cívico pro Santa Cruz espera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) envié a la capital oriental una comisión de ese estamento para dar respuesta al cuestionario que presentaron sobre las elecciones. «No hay fecha, esperamos que hoy o mañana (lleguen los funcionarios a Santa Cruz), ya que tenemos dos días de feriado cuando hay harto que hacer en este país en vez de descansar», declaró a la prensa el presidente cívico Stello Cochamanidis. La anterior semana el comité envió una nota al TSE para pedirle que algún vocal y otro funcionario de esa institución lleguen a Santa Cruz para responder a un cuestionario de 30 preguntas sobre la confiabilidad del proceso electoral. El TSE hizo llegar una carta al comité para invitar a los cívicos a una reunión este lunes 4 de agosto en La Paz pero, por cuestiones de agenda, los dirigentes cruceños se excusaron de participar. «Hicimos una reprogramación para que una comisión al comité para explicar el cuestionamiento que hicimos de manera pública», indicó Cochamanidis.

Tarija: Incendio en la serranía de Sama fue totalmente controlado

El presidente Luis Arce informó este lunes que el incendio que afectaba a la serranía de Sama, en los municipios de Cercado y San Lorenzo, en Tarija, fue sofocado en su totalidad gracias a un operativo conjunto entre el Gobierno central, departamental, alcaldías, bomberos forestales, voluntarios, comunarios y la sociedad civil. Asimismo, indicó que se hará un monitoreo por 48 horas con el fin de evitar que se reactive las llamas. “Gracias a un gran esfuerzo combinado logramos sofocar completamente el incendio en Tarija”, señaló el mandatario a través de su cuenta de Facebook. Detalló que para las tareas de control se movilizó un avión Hércules, dos avionetas y dos helicópteros Eco Charly equipados con Bambi Bucket, además de un importante contingente de efectivos de las Fuerzas Armadas. Actualmente, indicó que los bomberos forestales realizan labores de enfriamiento en los puntos afectados y se mantendrá un monitoreo durante las próximas 48 horas para evitar la reactivación de las llamas.

Además del narcotráfico, movilizados en Llallagua buscaban proteger la venta de chutos y combustible

Además del narcotráfico, los movilizados en Llallagua en junio pasado buscaban impedir que la Policía termine con el comercio ilegal de autos indocumentados y el contrabando de carburantes. «La Policía secuestró en Llallagua cantidades innumerables de sustancias controladas que eran llevadas a Chile, la intención (de los atacantes) era impedir que la Policía también ponga orden al comercio de vehículos indocumentados y el contrabando de gasolina», declaró este lunes el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. Entre el 10 y 11 de junio, durante los bloqueos ordenados por el exjefe del MAS Evo Morales, tres policías fueron asesinados en una emboscada en Llallagua y un cuarto en Cochabamba. La institución verde olivo señaló que «francotiradores vinculados al narcotráfico» fueron los responsables de abrir fuego. Durante las pesquisas se determinó que el dirigente evista Édgar Quiruchi fue responsable de instigar y movilizar personas para atacar a los policías en la localidad potosina.

“Era en son de ayuda”: Dirigente panificador admite que vendió 20.000 bolsas de harina a estatal Emapa

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, admitió que vendió 20.000 bolsas de harina a través de su importadora a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). “Era en son de ayuda, porque debían más de 300.000 bolsas de harina en esa época. Nadie le quería vender, haciendo una salvedad, por eso este año no hay ninguna venta como institución. Como persona, sí, vendí a Emapa unas 20 mil bolsas, nada más”, dijo Ríos. Tras días de silencio, el dirigente panificador ofreció declaraciones a la prensa y explicó que la transacción se hizo entre noviembre y diciembre del año pasado con la empresa estatal, a un costo de Bs 299 por cada bolsa de harina. “Es un convenio, no son contratos. Es un convenio provisional que se ha hecho el año pasado. Se hizo en noviembre y diciembre el convenio y entonces terminó el 31 de diciembre ese convenio y nunca más hice ese convenio por esa falencia que existió de que observan la harina cada vez”, agregó el panificador.

