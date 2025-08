¿Todos contra el ganador?: La guerra sucia apunta directamente a afectar la candidatura de Samuel Doria Medina

Supuestos audios manipulados, desinformación y ataques digitales intentan vincular a los principales aliados de Samuel Doria Medina con acciones irregulares. La estrategia parece tener un blanco claro: desgastar al candidato que encabeza las encuestas.

Luis Fernando Camacho y Marcelo Claure, aliados de Doria Medina. Foto: RTP

En la recta final de cara a las elecciones generales programadas para el 17 de agosto, la campaña electoral en Bolivia ha entrado en un terreno resbaladizo con algunas acciones que muestran la intensificación de una guerra sucia y, al parecer, el blanco de estos ataques es Samuel Doria Medina, quien, según varias encuestas recientes, lidera la intención de voto, tal cual muestra la circulación en redes sociales de audios que involucran a dos de sus aliados más visibles, Luis Fernando Camacho y Marcelo Claure.

En las pasadas horas, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho denunció a través de su cuenta personal de X, que se intenta afectar a la alianza Unidad y a su relación con el candidato presidencial mediante la circulación de un audio falso en las redes sociales, desmintió el contenido de dicha grabación y ratificó el pleno respaldo a su aliado; además, apuntó a la Alianza Libre como promotora del ataque que tiene el fin de perjudicar la candidatura del empresario paceño que está al frente de las encuestas de intención de voto.

“Condenamos la guerra sucia de la alianza política que primero pedía que no me liberen para no perder en Santa Cruz, y ahora que están perdiendo tratan de golpearme y de golpear a la familia de @SDoriaMedina con esta guerra sucia. Claramente la lucha no solo es contra los masistas, sino también contra quienes utilizan sus mismas prácticas y sus mismos métodos”, escribió la autoridad cruceña en clara alusión al frente de Jorge Tuto Quiroga, que marcha segundo en la preferencia electoral.

Samuel Doria Medina es el centro de varios ataques. Foto: UN

Camacho va más allá y deja en claro que la Alianza Unidad es la única opción para luchar contra la crisis económica, política y social que atraviesa el país. “Mi apoyo a Samuel Doria Medina en estas elecciones es total y de frente, porque es el único candidato capaz de sacar al país de la dura crisis en la que se encuentra”, afirmó, de esa manera dejó en claro que ese tipo de acciones no afectará la solidez de la coalición que tiene con el líder de Unidad Nacional (UN).

Por su parte, el empresario boliviano radicado en Estados Unidos, Marcelo Claure, también rechazó el contenido de un audio supuestamente manipulado difundido por el canal español EDATV. “Ese audio, manipulado y editado, intenta hacer creer que yo estoy comprando medios. Eso es absolutamente falso. No he comprado ningún medio. Me atacan desde los extremos -derecha e izquierda- pero yo sigo firme”, declaró en sus redes sociales.

“No importa de dónde venga: la campaña sucia contra quienes queremos un cambio en Bolivia es inaceptable. Quiero expresar mi solidaridad con Luis Fernando Camacho, objeto de una nueva ola de ataques. Camacho arriesgó su vida por Bolivia, logró lo que parecía imposible y hoy está preso como prisionero político, olvidado por muchos, pero no por quienes valoramos su valentía. Yo también he sido blanco de audios falsos, noticias manipuladas y campañas anónimas lanzadas desde el extranjero. Y aunque muchos prefieren callar, yo no voy a hacerlo”, resalta el inversor.

Un gráfico sobre la guerra sucia. Arte: RRSS

Asimismo, Claure anuncia el inicio de acciones legales en Estados Unidos, España y Bolivia contra aquellos que supuestamente promovieron esa ‘maquinaria de desinformación’, de quienes dijo conocer sus identidades, por lo que esperará el momento propicio para desenmascararlos; además, resaltó que la acción no se debe porque él fue directamente afectado, sino para precautelar por el derecho de los bolivianos a vivir un proceso electoral transparente, ‘sin miedo y sin mentiras’.

En la publicación, reitera su apoyo a Samuel. “A medida que Samuel Doria Medina lidera las encuestas con fuerza, los ataques se multiplican. La guerra sucia es señal de que vamos por el camino correcto. Defender la democracia también es desenmascarar la guerra sucia en las redes. No vamos a retroceder”, puntualiza el connacional que anunció su respaldo al también empresario hace unas semanas como la única alternativa para salir de la crisis actual.

Según reportes de prensa, los ataques no se limitan a sus aliados. Hace unos días, circularon publicaciones falsas que lo vinculan con temas como la legalización del aborto o la supuesta eliminación de bonos sociales, temas sensibles que generan rechazo en buena parte del electorado. “Están circulando campañas de desinformación que buscan presentar al candidato Samuel Doria Medina como promotor de la legalización del aborto en Bolivia… Pretenden usar un tema sensible como arma política, de la forma más baja y ruin”, advierte la politóloga Nadia Beller al respecto.

El propio Doria Medina se refirió a los ataques de los que es objeto al denunciar una ‘operación de desinformación’ que busca confundir al electorado con noticias falsas sobre la supuesta eliminación del Bono Dignidad. El candidato presidencial aseguró que no solo garantizará la continuidad de este beneficio, sino que lo ampliará durante su eventual gobierno, aunque sí mencionó que las fuentes de financiamiento son las que serán estudiadas con la finalidad de no incrementar el déficit.

“Ya lo advertimos, lo denunciamos y volvemos a alertar a la opinión pública: no se dejen envenenar por este tipo de anuncios engañosos. (…) Necesitamos que haya claridad con este tema para todos los electores: el bono no se toca, se mejora”, afirmó. El candidato de Unidad complementó que el Bono Dignidad es una herramienta central dentro de su plan económico, en el marco de una estrategia de protección frente a la inflación y el deterioro del poder adquisitivo. Aseguró que su fortalecimiento será posible gracias a la racionalización del gasto público y la eliminación de gastos innecesarios.

Desde su entorno más cercano, se interpreta que parte de la guerra sucia no proviene únicamente del oficialismo, sino también de sectores opositores que temen perder influencia ante una candidatura en ascenso. En procesos anteriores se pudo observar que las campañas de desinformación se intensifican en las últimas dos semanas para sembrar dudas y fragmentar el voto. Una constante ha sido el uso de temas moralmente sensibles o escándalos no verificados para desacreditar candidaturas percibidas como viables.

Evidentemente, la campaña electoral entra en la fase más delicada, marcada por un entorno tenso y una ofensiva mediática sostenida. Las denuncias por guerra sucia no solo evidencian un intento por modificar el curso electoral, sino también la fragilidad del pacto democrático cuando el juego limpio cede ante la posible derrota. Samuel Doria Medina recibe el respaldo público de sus aliados, pero se convierte en el ‘blanco de los ataques’ en este último tramo de la campaña electoral, que se muestra más virulenta y mordaz.