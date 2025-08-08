El Alto: Policía informa que encontró el auto robado a una pareja de la tercera edad; la devolución se hará el lunes

El caso conmovió a la población alteña luego de que se difundió videos y fotografías en el que los propietarios, una pareja conocida en la zona alteña del Kenko por alimentar a perros abandonados, pedían entre lágrimas ayuda para recuperar el auto.

eju.tv / Video: Cadena A

La Policía Boliviana confirmó este viernes que logró recuperar el vehículo que fue robado el pasado 3 de agosto a una pareja de adultos mayores en la ciudad de El Alto. La entrega de auto particular se realizará el próximo lunes 11 de agosto, una vez concluidos los trámites administrativos, según el reporte de una autoridad del verde olivo.

«Se intensificaron los trabajos de búsqueda, no solo a nivel departamental sino también a nivel nacional, activando labores de inteligencia e investigación. Como resultado de estos esfuerzos, el día de ayer, en horas de la mañana, el vehículo reportado como robado fue encontrado. Sin embargo, debido al feriado, no se pudieron concretar los trámites legales necesarios para su restitución», dijo el policía que fue entrevistado por medios de comunicación.

Agregó que en esta jornada se gestionará, a través del fiscal asignado como director funcional de la investigación, toda la documentación correspondiente. De no surgir inconvenientes, se prevé que el vehículo pueda ser entregado a su propietario el día lunes 11 de agosto a primera hora.

El caso conmovió a la población alteña luego de que se difundió videos y fotografías en el que los propietarios, una pareja conocida en la zona alteña del Kenko por alimentar a perros abandonados, pedían entre lágrimas ayuda para recuperar el auto, herramienta esencial para su trabajo y su traslado.

El robo ocurrió en la feria del Kenko, donde los adultos mayores estacionaron su vehículo por solo 15 minutos. Al volver, este ya no estaba estacionado en el lugar. La denuncia se hizo pública, lo que generó apoyos y pedidos de solidaridad en redes sociales.