«El objetivo se cumplió: apartar del poder a un partido qué tanto dolor dejó», asegura Añez

La exmandataria expresó su confianza en que el próximo gobierno liberará a los «presos políticos».

eju.tv

La expresidenta Jeanine Añez se pronunció este lunes luego de los comicios, al asegurar que se cumplió el objetivo de apartar al MAS del poder y comenzar una nueva etapa para el país.

«El objetivo se cumplió: apartar del poder a un partido qué tanto dolor y retroceso nos dejó», expresó Añez en sus redes sociales.

La noche del domingo 17 de agosto los resultados no oficiales del conteo rápido y del Sirepre dejaron como ganador a Rodrigo Paz Pereira, seguido de Jorge Tuto Quiroga, quienes tendrán que medirse en segunda vuelta el 19 de octubre.

«Doy gracias a Dios porque en Bolivia triunfó la democracia, porque se escuchó la voz de un pueblo que anhelaba libertad y justicia. No fue fácil, hubo momentos de incertidumbre, de miedo y de cansancio, pero la esperanza pudo más«, compartió Añez.

La expresidenta se encuentra privada de libertad desde hace algo más de cuatro años, acusada por el Gobierno del MAS de perpetrar el supuesto golpe de Estado que terminó en su asunción al poder.

«Que este sea el comienzo de un nuevo capítulo para nuestro país, uno donde podamos sanar heridas, aprender de lo vivido y construir un futuro con más respeto, más verdad y más dignidad para todos los bolivianos», publicó la exjefa de Estado.

Añez felicitó a los candidatos que alcanzaron la segunda vuelta, deseándoles éxito en esta etapa decisiva «para el futuro democrático de Bolivia y para la liberación de los presos políticos».