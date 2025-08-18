“La democracia venció a 20 años de abusos”: Camacho respalda resultado y felicita a Rodrigo Paz

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Fuente: Red Uno

Tras conocerse los resultados preliminares del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE), que colocan a Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), como el candidato más votado en la primera vuelta, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció en sus redes sociales resaltando el valor democrático de la jornada electoral y el respaldo ciudadano a un cambio de rumbo en el país.

Camacho, quien había expresado su apoyo a Samuel Doria Medina, tercero en los resultados preliminares, brindó su agradecimiento a él, a su equipo Creemos y destacó el esfuerzo de los bolivianos en las urnas.

“Ayer ganó Bolivia, porque la democracia venció a 20 años de abusos y dictadura. Fue una jornada pacífica donde millones de bolivianos acudieron a las urnas a demostrar que este gran país necesita un cambio”, expresó.

El líder cruceño felicitó a Rodrigo Paz por su triunfo en esta primera etapa, al tiempo que hizo un llamado a la unidad nacional y al respeto de los principios fundamentales que —según afirmó— deben guiar el futuro del país: libertad, prosperidad y unidad.

“Bolivia decidió cambiar. Y el cambio que la gente quiere se fundamenta en tres principios sagrados de la Nación boliviana: libertad, prosperidad y unidad”, sostuvo Camacho.

El primero es el de la libertad. Libertad política para pensar y opinar, libertad económica para invertir y trabajar, libertad para los presos políticos y en suma, libertad como fundamento de la dignidad humana.

Finalmente, el gobernador cerró su pronunciamiento con un mensaje esperanzador: “Dios bendiga a Bolivia y a sus futuros gobernantes”, sentenció.