Elecciones Generales: Jurados electorales empiezan a instalar las mesas de votación

Los ciudadanos sorteados para la administración de la jornada de votación recogieron el material electoral a primeras horas de este domingo.

A partir de las seis de la mañana de este domingo 17 de agosto, los ciudadanos sorteados como jurados electorales llegaron hasta los recintos de votación para poder iniciar con el trabajo previsto para la jornada electoral.

Los notarios electorales y personal designado por el Tribunal Electoral Departamental (TED), realizaron la entrega del material electoral para empezar con las actividades.

“Estamos desde las seis de la mañana empezando a entregar a los grados, en esta unidad educativa, se cuenta con cinco mesas, ya entregamos a dos y falta que lleguen los jurados de las otras tres mesas”, explicó una de las notarias electorales en el colegio 24 de septiembre en Santa Cruz.

De acuerdo a lo previsto, las mesas de votación deben ser aperturadas a las 08:00 de la mañana, para cumplir 8 horas, hasta las 16:00 aguardando a los ciudadanos para que puedan emitir su voto, en caso de que los jurados no se presenten, se podrá designar a nuevas personas.

“A partir de las 8 de la mañana empezamos, y si los jurados no llegan, según la Ley 026, se puede elegir de forma voluntaria o escoger en el momento”, agregó la representante del TED de Santa Cruz.

Recuerde que los jurados electorales que no acudan a las mesas de sufragio, podrán recibir una sanción económica entre otros.