Encuesta y debate presidencial

Ayer ha sido un dia de esos que en campaña electoral no admite indiferentes, una encuesta presentada por El Deber y un debate organizado por el TSE desde Santa Cruz.

Ambos eventos muy significativos y esclarecedores.

Las encuestas nos muestran algunas novedades interesantes.

Primero la subida sorpresiva de Rodrigo Paz Pereyra al tercer lugar desplazando tanto a Manfred como a Andronico, lo mas sorprendente es lo de Andronico, Manfred venia de bajada, pero la falta de estrategia y capacidad de Andronico le estan empezando a pasar factura.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Rodrigo aunque muy flaco en Tarija y Santa Cruz, muy fuerte y consistente en La Paz Oruro y Potosi. Si sigue esa linea ascendente, puede repetir lo que hizo Jaime en 1985 con un nitido tercer lugar y un 10% de votacion que lo catapulto al MIR solidamente como la tercera fuerza politica nacional al MIR, detras de ADN y del MNR, deberia ser su gran objetivo.

Su Vicepresidente Lara le ha sumado mucho a la candidatura de Rodrigo.

Samuel nuevamente puntea las encuestas, es la novena encuesta en la que sale primero, con una buena noticia para el, se separa nitidamente en La Paz, le saca 6 puntos de diferencia a Tuto en Santa Cruz, lo que nos muestra que el efecto de Luis Fernando Camacho esta muy vivo en el voto y en el recuerdo de los cruceños. Gana en 5 departamentos, y con victorias solidas y yo diria consolidadas en Tarija y Beni aunque muy bajo en Cochabamba, Potosi, Chuquisaca y Oruro.

Tuto, seguramente no esperaba la diferencia en contra en Santa Cruz, departamento al que le ha dedicado mayor cantidad de esfuerzo y dinero, pero la fragilidad de sus acuerdos, la agresividad de sus voceros, la heterogeneidad de los liderazgos que lo acompañan pero que la gente no los percibe como un equipo solido, le pasa factura, Gran remontada en Cochabamba, Potosi y Oruro, todo a costa de la caida de Manfred, que aunque sea buen alcalde, esta lejos de ser un buen candidato.

Andronico no es lo que pintan. esta empezando a recibir los negativos de todo el desastroso proceso economico y politico del MAS, su salvataje esta en que Evo cambie su posicion politica de promover el voto nulo, que por lo visto ha subido en la encuesta, sobretodo en Cochabamba donde alcanza un 15.3%, en Pando donde tiene un 8,5% y La Paz con un 6.9%.

Si Evo insiste en su postura de estar en la papeleta figurando como Nulo, Andronico no cuenta, pero si el grupo de puebla, lo convence a Evo que no pueden perder Bolivia y que tiene que apoyarlo a Andronico, el panorama electoral puede cambiar en la ultima semana.

Tengo informacion de la presencia de emisarios del grupo de Puebla en El Chapare, todavia sin resultados positivos.

La estrategia del VOTO NULO , tiene un objetivo politico subersivo y desestabilizador, Evo apuesta a que «la derecha» gane pero que sea un gobierno debil, en una segunda vuelta electoral ampliar su voto nulo con la adhesion de Andronico, generar un gobierno debil, ahogarlo desde el comienzo, sabiendo que el proximo gobierno tendra que tomar medidas duras y antipopulares para estabilizar la economia y darle perspectivas al pais y el desde la calle, y con la bancada de Andronico en el Parlamento, hacerle lo mismo que le hizo a Goni el 2003, a Jeanine el 2019, y de esa manera delincuencial y pandillera debilitar al gobierno y volver a ser alternativa politica. No hay que olvidarse que el MAS en cualquiera de sus facciones, no es democratico, ni respeta los resultados electorales y tiene demasiados compromiso internacionales con las dictaduras de Iran Rusia, China etc.

No me refiero a los otros candidatos porque no tienen, ni tendran posibilidades de disputar en serio una opcion de poder.

El Debate me gusto, la metodologia agil, las conductoras dulces, amables y estrictas,Samuel y Tuto, muy solidos, son hombres de estado, Samuel con buena chispa en las respuestas cuando fue atacado, y Tuto, jugando en serio a conseguir alianzas para una probable segunda vuelta electoral, guiñandole a Manfred y a Rodrigo Paz. Rodrigo solido, tiene experiencia politica y parlamentaria, Manfred muy basico en sus intervenciones, Jhonny mamarracho, Andronico hizo todos los esfuerzos por recuperar el voto del Chapare y la gracia de Evo durante todo el debate, se nota que no tiene vuelo propio, Del Castillo, agresivo con todos y sobretodo con Samuel y el que no dio talla fue el candidato de ADN, mientras lo escuchaba pensaba en mi amigo Freddy Terrazas, que dio su vida por defender su sigla y desgraciadamente la pueden perder.

Al no haber una ley que regule los debates, no existe la limitacion de la participacion, aunque lo saludable seria que en el ultimo debate solo esten aquellos candidatos que tengan alguna posibilidad de competir en serio.

Ahi sobraban cuatro

Guido Añez Moscoso