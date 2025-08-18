Diputado Cabezas descarta salida de Evo y evalúa impulsar el voto nulo en la segunda vuelta

En su criterio, el único delito que cometió el exmandatario fue «defender la soberanía del Estado Plurinacional» y hasta de «generar bienestar» para la población «desprotegida».

eju.tv / Video: Gigavisión

Tras conocerse los resultados de las elecciones generales, en las que Rodrigo Paz Pereira , del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Tuto Quiroga , de Alianza Libre, pasaron a segunda vuelta, el diputado evista Renan Cabezas enfatizó este lunes que el expresidente Evo Morales se quedará en Bolivia, «porque no cometió ningún delito» para huir. Asimismo, anunció que en estos días se reunirán para definir postura para la segunda vuelta electoral y no se descarta que se promueva el voto nulo. «El hermano Evo Morales es víctima de persecución política y jurídica. Más de 16 procesos solo para difamar injurial y calumnia para desacreditarle. Hermano Evo Morales señaló en una entrevista anterior que se va a quedar en el país. Él no ha cometido ningún delito», sostuvo el legislador. En su criterio, e l único delito que cometió el exmandatario fue «defender la soberanía del Estado Plurinacional» y hasta de «generar bienestar» para la población «desprotegida».

Sobre la posición de que asumirán para la segunda vuelta de las elecciones generales, Cabezas anunció que el miércoles 20 de agosto se reunirán paara asumir una posición orgánica. No anticipó si se volverá a promover el voto nulo, como se lo hizo hasta hace días pasados.

