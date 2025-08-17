Evista Loza llama a ejercer el «voto empute» en las urnas del trópico

La mañana de este domingo Evo Morales y sus seguidores se aproximaron a los centros de votación del trópico de Cochabamba, donde participaron de la votación.

eju.tv / Video: RKC

El senador evista Leonardo Loza convocó este domingo a los electores del trópico de Cochabamba a acudir a las urnas para emitir un «voto empute», porque asegura que no se sienten representados por ninguno de los candidatos.

«Amamos la democracia, somos un pueblo que participamos acercándonos a los centros de votación a ejercer el voto empute, como alguien decía, el voto enojado, porque estas elecciones considero que son las más problemáticas que ha tenido nuestro país», declaró Loza.

La mañana de este domingo Evo Morales y sus seguidores se aproximaron a los centros de votación del trópico de Cochabamba, donde participaron de la votación, pese a los cuestionamientos al proceso y el impedimento de la Constitución, que limita la candidatura del exmandatario.

«Lamentablemente no hay un liderazgo ni una autoridad que pueda transparentemente manejar estas elecciones, pero no importa, amamos la democracia», declaró el seguidor del exjefe del MAS.