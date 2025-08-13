Exministro Juan Santos es trasladado de la cárcel de San Pedro a Villa Busch por presuntas amenazas, según Régimen Penitenciario

Detalló que el exministro Santos Cruz está actualmente en el sector «Titanic» del penal de Villa Bush, un bloque de máxima seguridad. También aseguró que, una vez inicie el juicio oral, se cumplirá estrictamente lo que disponga el tribunal de sentencia.

eju.tv / Video: Gigavisión

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, fue trasladado este miércoles desde la cárcel de San Pedro, en ciudad de La Paz, hasta el penal de Villa Busch, en Cobija, Pando, debido a presuntas amenazas contra su integridad física. La decisión, que tiene carácter administrativo, fue comunicada por el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Esta autoridad tiene la responsabilidad, cuando hay informes de inteligencia o de seguridad, de actuar conforme a la Ley 007. Prácticamente, cuando un privado de libertad ve amenazada su vida, o él mismo pone en riesgo la vida de sus compañeros, esta autoridad puede realizar traslados administrativos. Esa es la facultad que la ley le otorga, y eso es lo que se ha hecho», informó Limpias.

Detalló que el exministro Santos Cruz está actualmente en el sector «Titanic» del penal de Villa Bush, un bloque de máxima seguridad. También aseguró que, una vez inicie el juicio oral, se cumplirá estrictamente lo que disponga el tribunal de sentencia, como ocurre en otros procesos, en referencia a su traslado hasta el juzgado que verá su caso.

Antecedentes del caso

El 13 de mayo de 2023, Juan Santos Cruz renunció a su cargo tras conocerse una denuncia por el presunto cobro de sobornos millonarios en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Una de las denunciantes, quien afirmó haber sido la encargada de recaudar las coimas, aseguró que el exministro adquirió más de 30 inmuebles en Pando y Tarija, que fueron registrados a nombre de sus familiares, incluidos sobrinos y su cuñado.

El caso continúa en investigación y es considerado como uno de los mayores escándalos de corrupción dentro del actual Gobierno.