Fiscalía investiga la muerte de dos personas que fueron encontradas en una pista clandestina en San Ignacio de Velasco

El fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó hoy que se investiga un presunto hecho de Asesinato en la comunidad de San Rafael distante a 200 kilómetros del municipio de San Ignacio de Velasco, donde se encontró dos cuerpos carbonizados, cerca de una pista clandestina, donde también se encontró una avioneta.

«El Ministerio Público conoció el hecho a través de un reporte realizado el 11 de agosto del 2025, por personal de homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de San Ignacio de Velasco, que indicaba el hallazgo de una pista clandestina y una avioneta de color blanco que se encontraba siniestrada y a la altura del ala derecha se encontró dos cuerpos en posición decúbito lateral carbonizados en etapa putrefacción, por lo que este hecho es investigado por el delito de Asesinato», sostuvo Zeballos.

Así mismo la autoridad indicó que se llevó adelante el levantamiento legal de los cadáveres para ser trasladados a dependencias del Hospital de ese municipio, en un estado de fase enfisematosa esquelética, putrefacción y ausencia de los órganos internos, con el fin de realizar la autopsia legal y determinar las causas posibles de su muerte.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas