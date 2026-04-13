En La Paz se aprueba ley que excluye del pago de dos impuestos a la Iglesia Católica y entidades sin fines de lucro

La condonación total de multas, intereses y sanciones va de 2012 a 2025, siempre que se pague el tributo omitido antes del 31 de diciembre de la presente gestión.

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En la ciudad de La Paz se aprobó la Ley Municipal 619, que excluye del pago de impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles y de Vehículos Automotores, y condona multas e intereses para bienes inmuebles y vehículos a la Iglesia Católica y entidades sin fines de lucro.

El alcalde Iván Arias explicó que la Ley 619 fue resultado de un trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y el Ejecutivo Municipal.

La exención tributaria beneficiará a las instituciones de la Iglesia Católica (parroquias, congregaciones, monasterios) con la liberación del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles y del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores (IMPVA). La norma alcanza a las asociaciones y fundaciones dedicadas a la caridad, asistencia social, educación, ciencia y deporte, entre otras.

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Mientras que la condonación total de multas, intereses y sanciones va de 2012 a 2025, siempre que se pague el tributo omitido antes del 31 de diciembre de la presente gestión.

La directora de la Administración Tributaria Municipal (ATM), Liliana Chávez, explicó que la ley tiene como objeto principal establecer un paraguas legal para resolver deudas acumuladas y obligaciones tributarias.

“Esta ley ha sido consensuada con el Concejo Municipal y los sectores beneficiarios para subsanar vacíos legales que generaban confusión y ponían en riesgo el patrimonio de instituciones que sirven a la sociedad”, consideró Chávez, según la agencia AMUN.

Por su parte, el arzobispo de La Paz, Percy Galván, en representación de la Iglesia Católica, expresó su agradecimiento y destacó el alivio financiero que representa esta medida para proyectos sociales. Como ejemplo, citó el caso del Proyecto Arco Iris, que acoge a cerca de 800 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

“Lo que deseamos es aportar en salud, educación y servicio social. Para que centros como estos funcionen, debemos gestionar recursos internos y externos; no sería posible si tuviéramos que desviar esos fondos al pago de impuestos inmobiliarios”, explicó.