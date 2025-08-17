“¡Fuera, mankagastos, masiburros!”: Alanoca, la vice de Evo, fue abucheada tras emitir su voto en El Alto

Alanoca, afectada por los abucheos, declaró a la prensa que «la democracia está de luto» al referirse a la ausencia de Morales en las papeletas electorales. «No tiene a su representante de las grandes mayorías», afirmó la concejal.

La concejal alteña y aspirante candidata a vicepresidenta de Evo Morales, Wilma Alanoca, vivió hoy (17) un tenso momento la mañana de este domingo al ser abucheada por grupos de ciudadanos tras emitir su voto en el colegio Vicente Tejada del Distrito 1 de El Alto.

La exministra de Culturas y cercana colaboradora de Morales sufrió el rechazo de vecinos que la insultaron con consignas como: «¡Fuera, mankagastos, masiburros!», mientras emitía su voto y abandonaba el centro de votación.

Alanoca, afectada por los abucheos, declaró a la prensa que «la democracia está de luto» al referirse a la ausencia de Morales en las papeletas electorales. «No tiene a su representante de las grandes mayorías», afirmó la concejal.

La exministra de Culturas también expresó su desconfianza en el TSE. «Espero transparencia, no confío en el Órgano Electoral, pero estamos con nuestra vocación democrática», dijo mientras los insultos continuaban.

El incidente ocurrió en una jornada electoral que, pese a desarrollarse mayoritariamente en calma en El Alto, mostró estos episodios de rechazo hacia figuras del oficialismo en todo el país.

El hecho ocurrió en el mismo distrito donde Morales solía obtener sus mayores porcentajes de votación, lo que evidencia un cambio en el escenario político de la ciudad.