Jhonny es increpado al presentarse a sufragar: «Tu único voto va a ser el tuyo»

El también Alcalde cruceño había convocado a la prensa a las 15:30 para emitir su voto, pero se presentó en su recinto a mediodía.

eju.tv / Video: RRSS

El candidato a la Presidencia por La Fuerza del Pueblo, Jhonny Fernández, pasó este mediodía un incómodo momento cuando se presentó a sufragar en la ciudad de Santa Cruz.

«Tu único voto va a ser el tuyo, vendido, flojo de m…», le gritaron cuando llegó a emitir su voto en el colegio Villa Fátima, de la avenida Escuadrón Velasco, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Periodistas que cubren el área política en la capital oriental explicaron que el también Alcalde cruceño había convocado a la prensa a las 15:30 para emitir su voto, pero se presentó en su recinto a mediodía.

Custodiado por sus seguidores y personal de seguridad, Fernández recibió los insultos y reclamos de los vecinos, quien esperó hasta el miércoles a medianoche para anunciar a su acompañante de fórmula Rosa Huanca.