Gobierno moviliza 64 bomberos forestales para combatir incendio en el Parque Noel Kempff Mercado

El incendio en la Meseta de Caparuch movilizó a brigadas terrestres y aéreas, mientras se reportan cientos de focos de calor en el país.

Equipo que llegó a la Meseta de Caparuch /Foto: Ministerio de Defensa

Fuente: Brújula Digital

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que un contingente de 64 bomberos forestales junto con guardaparques ya trabaja en la zona de la Meseta de Caparuch, dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, para sofocar un incendio que afecta esta área protegida de alto valor ecológico.

“Hemos mandado un primer personal de contingente movilizado de 64 bomberos, ocho instructores, 10 guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y cinco comunarios de la zona que están apoyando”, indicó Novillo.

Las acciones de control del fuego también incluyen el uso de helicópteros para el transporte de brigadas y logística hacia la zona afectada: “Vamos a continuar desplegando todos los recursos que sean necesarios”, afirmó Novillo.

También, informó que la comunidad Florida, en el municipio de San Ignacio de Velasco (Santa Cruz) fue establecida como base operativa, donde se habilitó el helipuerto para facilitar el despliegue aéreo de personal y de equipos de mitigación del fuego.

Focos de calor

En cuanto a la situación en el país, el ministro de Defensa reportó que hasta este domingo 10 de agosto se detectaron 592 focos de calor mediante imágenes satelitales.

“En Santa Cruz, hay 348; en el Beni, 227; en Potosí, cinco; en Pando, cuatro; en Cochabamba, cuatro; en Tarija, dos y en La Paz, dos”, detalló y posteriormente recordó que un foco de calor no siempre significa un incendio, pero sí representa una alerta para tomar previsiones.

Respecto a otros incendios, señaló que se registraron 30 en diferentes regiones, entre ellos, el de Tarija que ya fue sofocado: “A la fecha está sofocado y está enfriado, este incendio se ha provocado en las comunidades del municipio de San Lorenzo, en las comunidades de Rincón de la Victoria y Coimata, en cercado en la comunidad de Turumayo”.

Por último, la autoridad pidió a la población que, de presenciar u observar un incendio, este sea notificado rápidamente a las autoridades gubernamentales o municipales.

BD/MFP