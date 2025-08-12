Hallan avioneta calcinada y a dos personas carbonizadas en su interior

Se busca establecer las causas que generaron el incendio que consumió la aeronave y si es que esto ocurrió con los tripulantes a bordo.

Fuente: Unitel

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Una avioneta completamente calcinada fue encontrada en una pista clandestina ubicada en la zona de El Tunas, entre los municipios de San Matías y San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz. La aeronave contenía los cuerpos carbonizados de dos personas aún sin identificar.

Las causas del incendio que consumió la aeronave están bajo investigación, y se busca determinar si ocurrió durante el aterrizaje o si hubo una tercera persona involucrada.

En un contacto con UNITEL, la Fiscalía de San Ignacio de Velasco confirmó la presencia de esta aeronave en una zona poco poblada, encontraron la aeronave.

El hallazgo se produjo el pasado 6 de agosto, pero la noticia se conoció de manera oficial este martes. La Policía continúa investigando el caso y espera emitir un informe oficial en las próximas horas.