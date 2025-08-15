Horóscopo del viernes 15 de agosto: Predicciones de Josie Diez Canseco

Fuente: https://libero.pe

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día de sorpresas, tu vida afectiva entrará a una etapa de mejor entendimiento. No pierdas la calma por las críticas a tu trabajo, escucha y analiza, te servirá para mejorar.

Número de suerte, 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Alguien muy cercano te confesará sus sentimientos, hoy admitirán lo que sientes. Te planteamos nuevas metas y empezarás a trabajar en ellas, no te exijas demasiado.

Número de suerte, 2.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy un nuevo amor llegará de forma inesperada a tu vida. Los días de trabajo rutinario terminaron, habrá mucho movimiento y presión, no dejes pendiente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Número de suerte, 13.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Al fin te liberarás de sentimientos negativos que no te permitían ser feliz. Hoy tus compañeros te delegarán la responsabilidad de representarlos, te irá bien.

Número de suerte, 19.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy terminarás con cualquier esperanza que podría tener esa persona que te decepcionó. Con perseverancia y positivismo lograrás sacar adelante un asunto laboral.

Número de suerte, 21.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy estarás propenso a malinterpretar al ser amado y a discutir, trata de calmarte. Recibirás una tentadora oferta, analiza con calma, no te apresures.

Número de suerte, 5.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Un malentendido con el ser amado te afligirá y buscarás el consejo alguien muy querido. El asunto legal que tienes pendiente se complicará, busca asesoría profesional.

Número de suerte, 16.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Pondrás en claro tus sentimientos y terminarán tus dudas. No aceptes más responsabilidades de las que ya tienes porque no podrías cumplir con todos.

Número de suerte, 8.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estás ansioso de cambios en lo afectivo, terminarás con esa persona problemática. Con inteligencia y habilidad lograrás que en tu trabajo apoyen tus iniciativas.

Número de suerte, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás de muy buen ánimo y no le darás importancia a los celos del ser amado. Tus responsabilidades aumentarán, tendrás que organizar muy bien tu tiempo.

Número de suerte, 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La persona que ha estado a tu lado en los momentos difíciles logrará ganarse tu amor. Laboralmente estás desmotivado, pero perseverar hasta lograr tus propósitos.

Número de suerte, 14.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tus detalles le demostrarán al ser amado que ocupa un lugar muy importante en tu vida. Los buenos comentarios que recibirás por tu trabajo te darán confianza.