Identifican al autor intelectual del atraco y asesinato de la librecambista en el mercado Mutualista

A casi tres semanas del atraco y asesinato de una librecambista, el abogado de la familia lamenta que aún se busca al autor intelectual y que no se recuperó el dinero, pese a que otras dos personas ya fueron capturadas, acusadas de ser autores materiales

Fuente: Unitel

El abogado de la familia de la víctima, Sergio Toro, confirmó que lamentablemente esta persona no fue capturada aún por las autoridades policiales. Aunque, dijo que confía que se logre dar con el paradero de este delincuente.

La Policía logró identificar al autor material del atraco y asesinato a Sofía Quiroz , una librecambista que trabajaba en el mercado Mutualista, Santa Cruz de la Sierra. Según las investigaciones se trata de Rafael H. S. C., un ciudadano extranjero.

En el informe, el abogado lamentó que a casi tres semanas del hecho delictivo aún las autoridades no lograron recuperar el dinero sustraído sustraido el 23 de julio de este año de un puesto del mercado Mutualista, Santa Cruz. Dos personas fueron enviadas a la cárcel con detención preventiva acusadas de ser autores materiales en este crimen.

[Foto: Policía] / El hecho delictivo fue el 23 de julio en el mercado Mutualista de Santa Cruz

Según el hermano de la víctima, el día del atraco los delincuentes se llevaron alrededor de $us 100.000. En cámaras de seguridad se observa a dos delincuentes que ingresar armados al mercado

Toro señaló que aún no se conoce si este hecho delictivo está vinculado por el Primer Comando de la Capital (PCC), una organización criminal que tiene sede en Brasil.

“Esta situación le corresponde brindar a la Policía. Al menos en la audiencia de medidas cautelares de los supuestos autores materiales, no se mencionó este dato”, sostuvo.

Aunque, según las investigaciones en total hay cinco personas que participaron de este hecho delictivo, por lo que también se busca a otras dos después de que la anterior semana, los dos supuestos autores materiales, fueran capturados.

La familia de la víctima pide que el caso sea esclarecido y se envíe a la cárcel a los delincuentes.