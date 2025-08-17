Inicia el conteo de votos tras el cierre de mesas en territorio nacional

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó en el transcurso de la jornada que el 100% de las mesas habilitadas en territorio boliviano funcionaron durante la jornada.

Video: Red Uno

eju.tv

Tras el cierre de las mesas en los diferentes recintos electorales, comenzó el conteo de votos para dar a conocer los resultados de las esperadas elecciones generales.

En la gran mayoría de los recintos, la votación se inició según lo previsto a las 8:00 de este domingo, por lo que las mesas que cumplieron con las ocho horas de atención comenzaron a cerrar a las 16:00.

El TSE recordó que, una vez completado el conteo y llenado del acta, el jurado electoral está obligado a exhibir el documento durante cinco minutos, tiempo en el cual delegados de los partidos políticos o cualquier votante pueden escanearlo o tomar fotografías de los resultados.