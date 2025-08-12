Jaime Paz sentencia: la era de los extremos llega a su fin, se imponen los consensos

“Cualquier extremo que venga como propuesta en nuestro país no estaría respetando la realidad”, manifestó Paz Zamora.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El expresidente Jaime Paz Zamora manifestó que la etapa de polarización y extremos políticos que marcó el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) está llegando a su fin, y que en adelante se impondrán los consensos y una política de centro que convoque a todos los bolivianos.

En respuesta a una consulta sobre los consejos que le ha dado a su hijo Rodrigo Paz, quien sigue una línea política propia y busca la presidencia de Bolivia, el expresidente afirmó que su hijo “Rodrigo tiene su propia personalidad política, formada con las experiencias vividas en nuestra familia y en el país. Sin embargo, le he insistido en que los extremos no son la solución. El MAS nos llevó a un extremismo absoluto, en lo político, social e incluso moral”.

Paz Zamora enfatizó que replicar un extremo opuesto no resolverá los problemas nacionales. “Como decía un viejo filósofo griego, la virtud está en el medio. Por eso le recomendé a Rodrigo que mantenga una línea de centro, que abra una nueva etapa de convocatoria a todos los bolivianos para construir juntos el futuro del país”, declaró en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano

El expresidente agregó que los extremos suelen surgir por falta de contrapesos en la democracia, pero confía en que tras las próximas elecciones Bolivia verá la otra cara de la moneda y se dará paso a soluciones equilibradas y representativas. “Bueno, esa es mi opinión”, dijo.

“Cualquier extremo que venga como propuesta en nuestro país no estaría respetando la realidad. Nuestro país no está en este momento en extremos. Yo creo que tenemos soluciones. Claro, soluciones sí. Pero no soluciones extremistas. Porque la propuesta, lo que en estos 20 años se quiso hacer fue un extremismo a todos los niveles. Entonces no podemos querer que el país haga un salto hacia otro extremismo”, reflexionó el exmandatario.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 04:49 del video adjunto en la presente nota.