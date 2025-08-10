La Paz: Al menos dos personas mueren en un accidente en la ruta Puerto Acosta-Escoma

Fuente: https://larazon.bo

Un trágico hecho sucedió la mañana de este domingo en la carretera que conecta los municipios de Puerto Acosta-Escoma, en el departamento de La Paz. De manera preliminar se conoce que al menos dos personas perdieron la vida en el hecho.

Imágenes difundidas en redes sociales alertaron del choque de un minibús de transporte público en la mencionada vía. El motorizado afectado se ve por completo destrozado en su parte delantera.

Asimismo, los videos muestran a uniformados de la Policía Boliviana en el lugar. También se observa a varias personas que llegaron hasta el lugar con el objetivo de ayudar o reconocer a las víctimas del accidente de tránsito.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Durante el video, se escucha a los efectivos policiales identificar al menos a dos fallecidos. Además, existen personas heridas. De manera preliminar se oye que las personas que perdieron la vida son dos varones.

En un material difundido por la cuenta de Facebook de Red Huaycheña se evidencia que también existe un camión en el sitio del hecho, con signos de choque en su parte delantera. Esto hace presumir que la colisión fue entre ambos vehículos, pero es evidente el mayor daño en el minibús.

No obstante, aún se aguarda el informe oficial de la Policía Boliviana sobre el hecho. Las causas, así como el número exacto de heridos y fallecidos, corresponderá ser determinado por las autoridades correspondientes.