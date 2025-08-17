Misión de la UE destaca jornada de votación tranquila en Bolivia

Fuente: La Razón Por Erika Ibáñez / La Paz

El jefe de misión de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Davor Steir, resaltó que la jornada electoral en el país se desarrolla con normalidad y en un ambiente de tranquilidad.

Aseguró que más de 100 observadores están desplegados en todo el país y permanecerán hasta el cierre de mesas, escrutinio de votos en los recintos electorales y luego se trasladarán hasta los tribunales departamentales y el nacional.

“Lo que hemos visto es que se ha respetado el derecho al secreto al voto, no hemos registrado incidentes de campaña de proselitismo en los recintos electorales o alrededores. Hemos notado una gran presencia de delegados de organizaciones políticos, lo que da más transparencia a todo el proceso electoral”, destacó Steir ante los medios de comunicación.

Además, el jefe de misión de la UE resaltó que el próximo martes presentarán un informe completo respecto a la campaña electoral y la jornada de votación en Bolivia. “En general hemos visto que no ha habido mayores incidentes en cuanto a la jornada electoral. En el caso de las redes sociales hemos notado algunas situaciones, pero informaremos todo el martes”, reportó.

Misión de UE

Respecto a incidentes en la región del Chapare, aseguró que los delegados desplazados a esa región reportan normalidad y no tiene conocimiento de incidentes. “Tenemos observados también en la zona del Chapare y nos informaron que al igual que en el resto del país los comicios están transcurriendo de manera tranquila y bien organizada. En general hemos observado que se respeta esto. No hemos recibido como misión observadora alguna queja”, indicó.

La UE garantizó la presencia de 120 veedores en todo el país y enfatizó la imparcialidad y neutralidad de sus observadores.

Este domingo, millones de bolivianos van a las urnas para elegir autoridades de los órganos ejecutivos y legislativo.

Varias personas esperan emitir su voto en una unidad educativa de Achumani, en La Paz. Foto: Daniel Gutiérrez