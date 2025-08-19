Narcoavioneta con matrícula boliviana cae en Perú tras persecución militar

De acuerdo con fuentes policiales de Perú, la aeronave formaría parte de la cadena de transporte de droga desde el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) hacia Bolivia, y de ahí hacia Brasil.

Ariel Melgar Cabrera

Fuente: eldeber.com.bo

Una avioneta de matrícula boliviana utilizada para el narcotráfico se estrelló este domingo en la localidad de Megantoni de la provincia de La Convención, que pertenece al Vraem, luego de que su piloto intentara huir de un operativo conjunto entre el Comando Especial y la Policía Nacional del Perú.

Según testigos, el piloto habría perdido el control de la aeronave al internarse en el monte, lo que provocó el accidente. Tras el impacto, el sujeto escapó internándose en una zona boscosa y permanece prófugo.

Las fuerzas del orden peruanas incautaron la aeronave boliviana y varios implementos vinculados a actividades de narcotráfico, entre ellos bidones de combustible tipo turbo jet, una compactadora, un winche manual y un documento de identidad (DNI).

Todo el material secuestrado fue puesto a disposición del Ministerio Público para su análisis. La avioneta fue trasladada en helicóptero hasta el Fuerte Pichari, en Cusco, donde se desarrollan las investigaciones para determinar su procedencia y destino.

Ruta del narcotráfico

De acuerdo con fuentes policiales de Perú, la aeronave formaría parte de la cadena de transporte de droga desde el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) hacia Bolivia, y de ahí hacia Brasil, en una ruta que conecta finalmente con los mercados de Norteamérica, Europa y Asia.

Las autoridades peruanas señalaron que pese a la constante destrucción de pistas clandestinas en la selva peruana, estas son reconstruidas rápidamente por las organizaciones criminales. El negocio resulta altamente rentable: un piloto puede recibir entre 10.000 y 50.000 dólares por vuelo, dependiendo de la carga de droga transportada.

La matrícula boliviana de la avioneta abre la puerta a nuevas líneas de investigación. Las autoridades peruanas no descartan nexos con cárteles de Bolivia y redes transnacionales que operan en la región amazónica.