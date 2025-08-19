“No tengo preferencia por alguno, por el momento”, Manfred aún no define su apoyo a Rodrigo o Tuto

Manfred Reyes Villa, quinto en las elecciones generales, según los resultados preliminares, aún no define su apoyo a Rodrigo Paz (PDC) o Jorge Tuto Quiroga (Libre), quienes irán a segunda vuelta.

Tras verse en el quinto lugar en las elecciones generales, según los resultados preliminares, Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) afirmó que conoce a los dos presidenciables que irán a segunda vuelta, Rodrigo Paz (PDC) y Tuto Quiroga (Libre). Dijo que ambos son “amigos” y que aún no tiene preferencia por ninguno, debido a que cree que, “algún rato”, trabajarán todos unidos.

La noche del domingo, a pocas horas de cerrarse la votación y conocerse los resultados premilinares de los comicios, el candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, que quedó en tercer lugar, brindó su apoyo a Paz.

Doria Medina justificó su decisión porque, según dijo, cumplirá su palabra de apoyar al postulante más votado, al primero, que vaya a segunda vuelta, si es que él estaba afuera.

Hasta este martes se desconocía la postura de Reyes Villa, sobre a cuál de los dos presidenciables habilitados a segunda vuelta apoyaría.

“Los conozco a los dos personajes, son amigos, creo que algún rato todos vamos a trabajar de forma unida, pero no tengo preferencia por alguno, por el momento”, dijo Reyes Villa.

Con base en los resultados preliminares y a los conteos rápidos de diferentes medios de comunicación, Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate), de Reyes Villa, llegaría a tener un senador y siete diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Vamos a pensar (a quién apoyaremos) es importante ver la solución económica”, dijo Reyes Villa a Erbol. Sostuvo que se debe dar una solución rápida a la falta de carburante, la falta de dólares y al alza de precios de diferentes productos.

Aseguró que su bancada en el Legislativo brindará su apoyo a lo que “beneficie a Bolivia, sin tema cambios” o recompensas. Anunció que respaldará iniciativas para coadyuvar el desarrollo del país.

No obstante, Reyes Villa cuestionó a los dos candidatos a la vicepresidencia que acompañarán a Paz y Quiroga, Edman Lara y Juan Pablo Velasco, respectivamente.

De Lara observó que haya atacado a su candidato presidencial, a quien le cuestionó la crítica a la gestión de alcalde de Tarija que tuvo.

Respecto a Velasco, cuestionó que haya llegado a confundir un cohete con un satélite o que no diferencie la fauna de los animales domésticos.