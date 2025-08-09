No voy a escapar del país, no le temo a la cárcel, asegura Andrónico ante una probable derrota electoral

El dirigente cocalero, que actualmente figura en el cuarto lugar de las encuestas, rechazó las acusaciones de ser el “tilín” de Evo Morales.

En la recta final de la campaña, el candidato presidencial de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, dejó en claro que no teme a un eventual revés en las urnas ni a las consecuencias políticas y judiciales que este pueda acarrear.

“No voy a escapar del país, no le temo a la cárcel”, afirmó Andrónico, en DTV, con tono desafiante y agregó que, gane o pierda el 17 de agosto, su proyecto político continuará.

El dirigente cocalero, que actualmente figura en el cuarto lugar de las encuestas, rechazó las acusaciones de ser un operador político de Evo Morales.

“Tengo la suficiente capacidad de autodeterminación y decisión”, manifestó y recordó que en sus cinco años como presidente del Senado actuó con firmeza y criterio propio.

“Cuando un joven, un indígena o una mujer asume una responsabilidad de esta envergadura, automáticamente te ponen la etiqueta de que eres títere de alguien… totalmente falso”, complementó.

Rodríguez enfatizó que , de no obtener la victoria electoral, trabajará en la consolidación de su proyecto político “con visión a corto, mediano y largo plazo” para responder al sentimiento de las nuevas generaciones.

El candidato también llamó a la unidad del bloque popular, extendiendo una invitación pública al aspirante del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, para sumarse a su propuesta política.