Para «no vulnerar la privacidad», no se revisará si los ciudadanos entran con celular a emitir su voto

El vocal Gustavo Ávila explicó que «se ha recomendado que cuando una persona se identifique entrando con el celular, se prohíba este hecho», pero no se requise a cada ciudadano.

Para «no vulnerar la privacidad» de los ciudadanos que acudan a las urnas, el jurado electoral no revisará si ingresan con sus celulares al cuarto de votación, pero prohibirá que entren a votar si al identificarse en la mesa exhiben su dispositivo móvil.

«No, definitivamente no (se harán revisiones a los ciudadanos), nosotros cuidamos la democracia y no vamos a permitir que se revise porque se vulnera la privacidad de las personas también», declaró la mañana de este domingo el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila.

El sábado previo a la jornada electoral, el TSE emitió un instructivo que recomienda la prohibición de ingreso al cuarto de votación con celulares, para evitar que fotografíe su papeleta y revele por quién votó.

«El instructivo recuerda a los ciudadanos que el voto es secreto y que cuando el ciudadano haga público su voto puede ser anulado, por lo tanto hemos emitido el instructivo recomendando la prohibición de uso de celulares en los recintos electorales de votación», explicó Ávila.

Para evitar que se revele el secreto al voto, el jurado electoral de cada mesa de votación es el llamado a verificar el cumplimiento del instructivo.

«(Los controles se ejercerán) a través de los jurados, la ciudadanía tiene que entender que la máxima autoridad en la mesa de votación son los jurados electorales; este instructivo ha ido a los tribunales electorales recomendando que a partir de ahora se capacite a los jurados electorales con la prohibición, que ellos tomen el control al momento que un ciudadano esté ingresando con un celular«, detalló el funcionario en contacto con Unitel.